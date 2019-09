Iglesias dice que el adversario no es Errejón sino la oligarquía y se ve como "la pieza de caza mayor" a abatir

Publicado 28/09/2019 20:18:58 CET

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este sábado que el adversario en la carrera hacia las generales del 10 de noviembre no son los partidos políticos como el de Íñigo Errejón, sino los poderes oligárquicos que ven en los morados "la pieza de caza mayor" a abatir porque no aceptan que defiendan a la gente.

Durante su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal (CCE) de la formación, el máximo órgano de decisión entre asambleas, Iglesias ha apuntado que respeta que Errejón y personas que estuvieron en el espacio de Podemos piensen que debían haberle dado el apoyo al líder socialista, Pedro Sánchez, pero recuerda que el mandato de los inscritos de la formación fue distinto: "No nacimos para apuntalar el bipartidismo y procurar el sueño plácido de los poderosos", ha resaltado.

Recuerda que nacieron para defender los derechos de la gente, y ha subrayado que lo han demostrado con hechos. Además, ha acusado a los poderes oligárquicos del país de no respetar la institucionalidad cuando los votantes no eligen opciones de poder.

"Los ataques que recibiremos --en campaña-- son el precio a pagar por mirar a los ojos del poder, pero no nacemos para ser fuerza subalterna. No estamos para ponerle buena cara al poder, no estamos para apuntalar lo viejo. Estamos para plantarle cara", ha argumentado.