Iglesias insiste en entrar en el Gobierno y rechaza la oferta del PSOE de que haya independientes

Publicado 12/07/2019 10:31:32 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido este viernes en su exigencia de entrar en el Gobierno y ha descartado la oferta del PSOE de incluir a independientes, aduciendo que la política la tienen que hacer los dirigentes de los partidos y no los "tecnócratas".

"Parece que para estar en el Consejo de Ministro no hay que ser de Podemos o no haberse presentado a las elecciones", ha señalado Iglesias en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, indicando que no es "sensato" que a un socio se le diga que no puedo proponer a sus miembros para una coalición.

"La democracia no es que gobiernen tecnócratas", ha afirmado el líder de Podemos ante la última oferta de Pedro Sánchez de que puedan entrar en el gabinete miembros 'morados' con un perfil más técnico.

Con respecto a la posibilidad de que dé un paso atrás y renuncie a entrar en el Gobierno, Iglesias ha señalado que si el PSOE mantiene un veto sobre alguien tendrá que explicar "abiertamente".