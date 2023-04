Iglesias muestra su "máxima admiración" por los activistas de Futuro Vegetal que atacaron las sedes del PP y PSOE

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha mostrado su "máxima admiración" por los activistas de Futuro Vegetal que han atacado este lunes con pintura negra las sedes nacionales del Partido Socialista (PSOE) y del Partido Popular (PP), situadas en la calle Ferraz y en la calle Génova, respectivamente, para protestar por la financiación a la industria cárnica. Cinco personas han sido detenidas por estos actos vandálicos.

En una intervención en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el también ex secretario general de Podemos ha recordado que los activistas "se están jugando su libertad" porque se enfrentan "a multas muy serias" debido a la vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada por sus detractores como 'ley mordaza'. "Están demostrando una generosidad enorme", ha alabado.

Iglesias ha asegurado que Futuro Vegetal está "defendiendo algo que es justo" y, aunque ha reconocido que habrá gente que piense que podrían haber protestado "de otra forma", ha concluido que seguramente sin el acto de las pinturas negras no se estaría hablando ahora sobre ello. "Las acciones de desobediencia civil buscan un tipo de impacto mediático que es necesario", ha indicado.

El exvicepresidente ha destacado que "si no estás en los medios no existes" y para eso "hay activistas que se están jugando su libertad". "Están haciendo mucho más que lo que hemos hecho a veces gente que teníamos cargos públicos y que estábamos cobrando por hacer política. Muchísima admiración por esos jóvenes que no han hecho daño a nadie", ha reiterado.

Por último, Iglesias ha restado importancia al acto vandálico frente a las sedes del PP y PSOE, señalando que "lo van a cubrir los seguros y mañana está todo perfectamente limpio". "Comparado con las empresas que impunemente contaminan y dañan el medio ambiente, pues creo que habría que aplaudirles y homenajearles", ha zanjado.