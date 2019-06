Iglesias no se cree la amenaza de la repetición de las elecciones: No cometerá esa irresponsabilidad

Publicado 28/06/2019 14:35:03 CET

España.- Iglesias no cree que Sánchez "obligue" a votar por la "obsesión absurda

España.- Iglesias no cree que Sánchez "obligue" a votar por la "obsesión absurda Jesús Hellín - Europa Press

No ve descartable que el PSOE trabaje una investidura con la derecha dada la campaña que realizan sobre Cs y las conversaciones con Casado

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este viernes que es "lógico que el PSOE trabaje para una investidura con la derecha", e incluso no la ve "descartable", pero confía en que al final, cuando terminen esos intentos de "gobierno cómodo", habrá un acuerdo con Podemos porque considera que Pedro Sánchez no cometerá "la irresponsabilidad" de repetir las elecciones por culpa de la "obsesión absurda y fuera de época" de querer un gobierno único.

En su intervención durante la reunión con la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, celebrada en el Congreso de los Diputados, Iglesias ha explicado que llegados a ese punto, los socialistas tendrán que reconocer que lo más sensato es "un acuerdo integral de gobierno con políticas progresistas y con equipos de gobierno mixtos, plurales y progresistas".

De esta forma, Iglesias vuelve a utilizar una intervención en el Congreso para fijar posiciones en la negociación para la investidura de Sánchez, y pide "calma" porque entiende que el PSOE trabaje estas semanas para sacar adelante el pleno de investidura con la derecha. "No nos tiene que sorprender, es lógico que busquen no depender solo de nosotros, no estar atados a políticas progresistas y poder hacer lo que históricamente han podido hacer otras veces", ha añadido.

Así, Iglesias cree que el objetivo del PSOE es lograr un gobierno de partido único de manera que las grandes decisiones económicas, por ejemplo en materia de pensiones, pueda pactarlas con la derecha. Añade además el líder 'morado' que ese acuerdo con la derecha no es descartable todavía porque, de lo contrario, no se entenderían campañas como la que han realizado sobre Ciudadanos, "elogiando a los disidentes", o no tendría sentido que el líder del PP, Pablo Casado y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, estuvieran hablando durante dos horas en su última reunión.