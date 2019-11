Iglesias, seguro de que Sánchez no renunciará tras el 10N a la prerrogativa de indultar a los presos del procés

Publicado 03/11/2019 22:56:44 CET

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este domingo que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en caso de ganar las generales del 10 de noviembre, no renunciará a la prerrogativa de indultar a los líderes independentistas condenados por el Supremo.

"Es una prerrogativa a la que un Gobierno no puede renunciar. Y digo más, el Gobierno no va a renunciar a esa prerrogativa, diga lo que diga en campaña. Tengo claro que Pedro Sánchez no renunciara a esa prerrogativa. Eso no quiere decir que tenga claro que la utilizaría", ha subrayado en una entrevista en el programa de 'Salvados' en LaSexta, recogido por Europa Press.

Para el candidato de Unidas Podemos a las generales, el indulto está muy reglado y puede ser usado por el interés general y para ayudar a la concordia. Añade que el hecho de que haya presos que ya han señalado que no lo quieren es sintomático de que usarlo puede beneficiar a España para desinflamar el conflicto en Cataluña y encauzarlo por la vía del diálogo.

Además, ha lamentado que se haya puesto sobre la mesa que los presos del 'proces' no puedan tener beneficios penitenciarios, y ha apuntado que todo lo que implique que salgan a la calle y puedan conceder entrevistas y estar con su familia "contribuiría a desinflamar la situación".

CONSULTARÍA A LA MILITANCIA SU CONTINUIDAD SI LA IZQUIERDA NO SUMA

"A lo mejor, porque a algunos presos no les interese el indulto, a lo mejor a España sí le interesa. Porque esto no va de lo que le interesa al preso sino de lo que le interesa a la sociedad", ha añadido.

A esto, el líder morado ha sumado que en Cataluña "los jefes del independentismo" ya han asumido que el unilateralismo fue un fracaso al igual que la aplicación del artículo 155, "que sirvió poco más que para convocar unas elecciones y que volvieran a ganar los mismos".

Para Iglesias, la situación está en una fase nueva en la que el diálogo entre las diferentes fuerzas será posible. "Si hasta ERC dice que se debe negociar sin líneas rojas", ha añadido.

Por otro lado, Iglesias se ha comprometido a poner su cargo "a disposición de la militancia" si, tras los comicios, el bloque de la derecha consigue conformar un Gobierno. "Les pediría que se pronunciaran", ha apuntado.

En este sentido, el líder de Podemos ha explicado que tendría que estudiar su continuidad al frente de la Secretaría General del partido, y que los inscritos tendrían que dar su opinión mediante una consulta.