Illa lamenta que "todo lo que viene de Cataluña" sea visto "con recelo": "No pido ningún privilegio"

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado que "todo lo que viene" de Cataluña sea visto "por parte de algunos" con "recelo" y que se rechace de primeras, sin escuchar el contenido en concreto", las propuestas que hace su comunidad, como la cesión por parte del Gobierno de la recaudación del 100% del IRPF.
"De las cosas que más me duelen, personalmente, es que todo lo que viene de Cataluña por parte de algunos es visto con recelo. 'Cuidado, cuidado, cuidado'. Luego muchos se acaban apuntando a lo que viene de Cataluña", ha sostenido en una entrevista en 'Más de Uno' de 'Onda Cero', que ha recogido Europa Press.
Illa ha defendido así una financiación singular para Cataluña, esgrimiendo que la Generalitat que él preside puede reclamar que "al menos" las propuestas que hace y los acuerdos que alcanza "sean juzgados por el propio contenido y no, de entrada, incluso sin conocer muchas veces el texto".
Además, ha asegurado no pide "nada exclusivo" ni "ningún privilegio para Cataluña", pero que sí constata y reclama que "la voluntad de autogobierno que tiene Cataluña puede desarrollarse".
NO HAY DISCREPANCIAS CON MONTERO
Illa ha puesto de manifiesto que no ha oído aún a ningún otro dirigente autonómico decir que "no hay que mejorar la financiación autonómica", y que el por el momento Cataluña ha puesto "una propuesta encima de la mesa" de la que se han acordado "las líneas maestras", incluyendo la gestión del 100% del IRPF.
No obstante, ha admitido las dificultades para llevar a cabo esa medida, que "además trasciende las líneas ideológicas de las distintas formaciones políticas". En ese sentido, ha agradecido a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque está ayudando "mucho" para que sea realidad.
"Y se lo agradezco en público. Lo he hecho ya en privado varias veces", ha añadido el presidente catalán, descartando "en absoluto" que haya "discrepancias" con la 'número dos' del Gobierno central, de quien ha dicho que es "una gran política, una persona muy trabajadora y muy competente", además de "un activo" para encauzar la reforma de la financiación.