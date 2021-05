Illa (PSC) asegura lealtad a Aragonès: "Cuidado con que no le fallen antes apoyos más cercanos"

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha insistido este jueves en ofrecer lealtad y apoyo al Govern del republicano Pere Aragonès, en ámbitos como el coronavirus: "Tendrá toda la lealtad de nuestro grupo y toda la exigencia para que ejerza como presidente de Cataluña. Cuidado con que no le fallen antes apoyos más cercanos".

En su turno de réplica a Aragonès en el pleno de investidura, ha dicho que hay señales de un clima de desconfianza en el Govern que ERC y Junts quieren articular: "Ya llevan demasiadas legislaturas acortadas. Quiero una legislatura de cuatro años. Pero hay muchos indicios que no apuntan en esta dirección".

Ha acusado a Aragonès de defender un planteamiento divisivo, porque persigue la independencia: "Hay mucha gente en Cataluña que no la queremos, y también somos catalanes. Usted a partir de mañana nos representará, y también se tiene que dirigir a estos catalanes", y ha llamado a promover el diálogo dentro de Cataluña.

Después de que Aragonès le haya acusado de hacer planteamientos propios del nacionalismo español, ha replicado: "No soy nacionalista; ni catalán ni español. No me gustan las etiquetas pero, si me tiene que poner alguna, póngame la de 'tarradellista', que une a su partido y al mío", en referencia al expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas.

Illa ha ofrecido su apoyo también ante conflictos de competencia, y ha pedido buscar colaboraciones para asuntos como los fondos europeos en figuras como la del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell: "Es el cargo más importante que tiene un español y un catalán en este momento" y estaría dispuesto a ayudar, según Illa.