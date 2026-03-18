Illa realiza esta mañana una declaración institucional tras el pacto entre PSC y ERC para retirar los Presupuestos

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una cumbre de partidos, en el Palau de la Generalitat, a 13 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, realiza este miércoles sobre las 9.15 horas una declaración institucional tras el pacto entre PSC y ERC para retirar los Presupuestos de la comunidad.

Illa comparece así después de que PSC y ERC hayan pactado retirar el proyecto de Presupuestos de la Generalitat, acordados entre el Govern y los Comuns, a la vez que se aprobará "inmediatamente" un único suplemento de crédito con el objetivo de disponer de los recursos necesarios para hacer funcionar adecuadamente los servicios públicos.

"Nos comprometemos a seguir impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura", han señalado ambas formaciones en un comunicado conjunto este miércoles.

El comunicado llega después de sendas reuniones de las ejecutivas de ambos partidos este miércoles a primera hora.