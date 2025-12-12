La infanta Elena acude a la firma de la biografía de Juan Carlos I en Madrid y muestra su apoyo a la autora

La Infanta Elena acude a la firma de las memorias de su padre, el Rey Juan Carlos I. - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La infanta Elena ha asistido este viernes a la firma del libro 'Reconciliación' (Planeta), la biografía del rey Juan Carlos I escrita por de la autora Laurence Debray, para mostrar su apoyo a la escritora y hablar con los primeros asistentes.

La coautora de las memorias ha querido destacar, en declaraciones a Europa Press, la buena relación que tiene con la infanta: "Me apoya mucho y siempre vamos a los eventos juntas. La quiero mucho, siempre me ha apoyado mucho. Ella y su hermana", ha valorado tras la firma del libro en 'El Corte Inglés' de la calle Goya.

A raíz de esto, Debray ha excusado la brevedad de la estancia de la Infanta, quien llegaba de viaje en ese momento. "Es una persona muy fiel y un encanto de mujer", ha resaltado antes de agradecer el "apoyo" de la infanta en sus visitas a Madrid, "como amiga y como hija del rey".

Asimismo, la autora ha comentado acerca de la recepción del libro, que ha vendido 40.000 ejemplares en los primeros cinco días desde que se ha puesto a la venta en España: "Sobre las críticas que ha habido en los medios, pues tengo la impresión que la gente se queda con las ganas de saber más, de tener su propia impresión, de leerlo. Yo estoy encantada", ha valorado. El libro ya va por la quinta edición, lo que la editorial ha descrito como "cifras históricas".

UNA FIRMA MULTITUDINARIA Y DE TODAS LAS EDADES

Al ser preguntada por sus impresiones, la biógrafa del emérito ha destacado la asistencia de lectores de todas las edades, el más joven siendo un niño de doce años. "Ha venido un niño que además quería él la firma en su ejemplar y algunos otros también jóvenes que rondaban los 20", ha subrayado.

Esta variedad en la asistencia la ha calificado como "positiva", ya que, según la escritora, es importante que la gente joven tenga inquietudes para "conocer la historia del país". La autora ha terminado así de resumir la lectura como "un libro de historia y un testimonio para la historia".

En este sentido, un joven de 20 años ha puesto en valor su interés en la figura del emérito como el motivo principal de su asistencia: "Es un personaje interesante, sobre todo por el proceso de la transición española y el poder que ha ostentado durante los últimos 40 años en España".

Como muchos otros, ha aprovechado la firma de esta biografía para comprar el libro y leerlo por primera vez. Así, espera que su lectura sirva para "potenciar el conocimiento de España desde una perspectiva más personal de la vivencia del rey".

El evento, que ha superado por media hora el tiempo previsto, ha tenido un gran número de asistentes en su apertura, a los que se han ido sumando más lectores que han aprovechado la oportunidad para tener unas palabras con la autora.

En 'Reconciliación', de 500 páginas narradas en primera persona, el rey emérito repasa su vida desde su nacimiento en Roma el 5 de enero de 1938, en el exilio, hasta su salida voluntaria del país para mudarse a Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020.