Ingresa en prisión un pedófilo detenido en Valencia con fotos sexuales de un bebé y una hija de su pareja

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Gandia (Valencia) a un presunto pederasta con antecedentes policiales acusado de producir y distribuir fotografías de contenido sexual con su bebé y de otra hija de su pareja cuando la víctima era menor de edad.

El detenido, que ha ingresado en prisión provisional, es un español de 39 años que fue localizado oculto en el armario de la vivienda en Gandia de su pareja, donde se introdujo tratando de evitar ser arrestado por los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC) de la Policía Nacional.

La investigación se inició en agosto cuando los agentes encargados de labores de ciberpatrullaje en Internet detectaron en diversos foros de contenido pedófilo imágenes de un bebé de menos de un año, así como de otra joven menor de edad en la calle junto a comentarios de un hombre alardeando haber abusado de ella tras drogarla, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los investigadores consiguieron situar al sospechoso en la zona de Gandia, analizando entre otras una imagen del bebé cubierto parcialmente por una manta en la que aparecía sobreimpresionado la fecha y la hora de la fotografía.

Los agentes de la UCC solicitaron a un juzgado de Valencia los mandamientos de entrada y registro del domicilio, donde descartaron que el detenido tuviera un disco duro de contenido pedófilo o que hubiera drogado a la hija de su pareja, como previamente había alardeado en los foros en Internet. En la investigación también participó la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer).

No obstante, sí acreditaron su presunta participación en los delitos de producción y distribución pornográfica, así como un delito contra la intimidad debido a que aprovechaba momentos de descuido de la entonces menor de edad para realizarle fotos en ropa interior y, posteriormente, distribuirlas en los foros sin su consentimiento.

La menor, hija de la novia del detenido, declaró a los agentes que nunca había sido víctima de abusos ni drogada por este individuo que tenía antecedentes por denuncias de abusos en 2014 en Galicia y en 2023 en Gandia, si bien no acabaron materializadas en condenas.

La investigación concluyó con el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza del arrestado ordenado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía, que asumió las diligencias policiales.

La Policía ha acreditado que participaba en cientos de aplicaciones y chats encriptados de contenido pedófilo, para lo que ha sido clave el apoyo técnico prestado por OUR Rescue, una ONG especializada en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual.