Interior se compromete a que "la burocracia no sea un problema" para recibir "cuanto antes" las ayudas

La subsecretaria del Ministerio se excusa por no tener datos sobre la primera activación de la UME y el altercado en Paiporta

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ha asegurado este jueves en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa que "la burocracia no va a ser un problema para tramitar y recibir las ayudas" aprobadas por el Gobierno en un Real Decreto ley destinado a los damnificados por la DANA, lo que ocurrirá "cuanto antes".

"El mensaje es que la burocracia no va a ser un problema para tramitar y recibir las ayudas, para esa primera petición sólo es necesario el formulario que se puede descargar en la página web del Ministerio y los datos bancarios", ha comentado Crisóstomo.

La subsecretaria del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha añadido que la "única preocupación" del Gobierno es "hacer todo lo necesario para que los municipios y los hogares golpeados por la DANA recuperen cuanto antes la normalidad".

En este sentido, se ha remitido a la cifra de 118 millones de euros solo en ayudas que serán imputadas a los créditos del Ministerio del Interior dentro de un primer "cálculo inicial" por fallecimiento de familiar o daños en viviendas y negocios, añadiendo que esto es "el primer paso" en lo que se refiere a ayudas incluidas en el Real Decreto ley que "cuadruplica" las cantidades de otras emergencias.

ACTIVACIÓN DE LA UME E INCIDENTES EN PAIPORTA

Crisóstomo también se ha referido a preguntas de la prensa a la primera activación de la UME en la provincia de Valencia, aunque la subsecretaria ha señalado que ella no formó parte del comité de crisis que se constituyó en el Palacio de la Moncloa "aquella noche del 29 de octubre una vez que se percibía la gravedad de la situación".

"Yo no estaba en ese comité de crisis, por lo tanto no te puedo dar información precisa, pero sí me consta que había habido una primera activación de la UME parcial, no para toda la provincia de Valencia, y entiendo que fue ahí a continuación donde ya se decidió la activación para toda la provincia", ha dicho, excusándose por no contar con los "detalles" de aquella primera activación.

Acto seguido, le han preguntado si entonces, en la noche del 29 de octubre, ya había alguna petición de la Generalitat Valenciana para activar la UME, a lo que ha contestado que a ella "no le consta", pero reiterando a continuación que no formó parte del comité de crisis en pleno impacto de la DANA.

Crisóstomo también se ha excusado de no poder aportar información sobre el altercado del domingo pasado en la visita a Paiporta (Valencia) de los Reyes y la detención de tres vecinos de los pueblos afectados por la DANA por golpear la comitiva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Lamento no poder dar detalles de esa información, porque la desconozco; no entra dentro de la actuación en la que desde nuestra gestión en la Subsecretaría estamos ahora centrados, no te sé decir", ha contestado Crisóstomo al ser preguntada si tenía constancia de que en Paiporta había personas relacionadas con grupos de extrema derecha.