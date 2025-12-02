Interior entrega dos patrulleras costeras a Senegal para contribuir a las labores preventivas en migración de su policía

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a su homólogo senegalés, Mouhamadou Bamba Cissé, durante el acto de Donación de dos embarcaciones costeras a Senegal, a 2 de diciembre de 2025, en Dakar (Senegal). - MINISTERIO DE INTERIOR

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Interior ha entregado a Senegal dos patrulleras costeras de la Guardia Civil para contribuir a las labores preventivas en materia migratoria de sus fuerzas de seguridad, con el objetivo de "proteger a los migrantes en situación de vulnerabilidad, evitar la pérdida de vidas humanas y combatir con firmeza las redes de tráfico de personas".

Así lo ha transmitido este martes desde Dakar (Senegal) el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien junto a su homólogo senegalés, Mouhamadou Bamba Cissé, ha presidido el acto de donación celebrado en el Arsenal Militar de la Marina Nacional de la capital del país.

"La inmigración irregular es un reto nacional, regional y mundial de gran complejidad y en constante evolución", ha afirmado Grande-Marlaska durante el acto, donde ha agradecido a su homólogo por "el esfuerzo diario" de Senegal para combatir la inmigración irregular, "un desafío común que demanda responsabilidad compartida y cooperación efectiva entre nuestros países".

En un comunicado, el Ministerio ha avisado que las dos embarcaciones entregadas a la Gendarmería Nacional y a la Policía Nacional de Senegal son buques de patrulla costera, del tipo CPV, diseñados para operar desde un puerto base y capaces de realizar misiones de vigilancia, disuasión, persecución y neutralización de actividades ilegales. Los buques Joal y Mouhamed Ndao, como han sido nombrados, pueden operar en aguas interiores y costeras sin más limitación que su autonomía.

Su tamaño --de entre 25 y 30 metros de eslora y 6 de manga--, el diseño y construcción del casco en forma de V para el planeo y su sistema de propulsión les permite alcanzar una velocidad máxima de entre 30 y 35 nudos, con una gran maniobrabilidad a cualquier velocidad, tanto en el atraque como en la salida. Cada buque cuenta, además, con un bote neumático de 6 metros de eslora y capacidad para 6 personas que puede utilizarse como embarcación de intervención o como bote salvavidas.

MÁS DE 5.100 INTERCEPTACIONES

Interior ha recordado que el encuentro de este martes es el segundo que han mantenido entre Marlaska y Bamba Cissé. Los dos titulares de Interior se reunieron también el pasado 4 de noviembre en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), en el marco de la 6ª Reunión Ministerial de la Alianza Internacional para la Seguridad, donde ya coincidieron en la importancia de la cooperación bilateral.

El Ministerio ha recordado que la vigilancia conjunta entre fuerzas de seguridad españolas y senegalesas ha permitido realizar en 2025 más de 5.100 interceptaciones de personas y 126 embarcaciones, y el número de llegadas irregulares a España desde sus costas se ha reducido en un 91 por ciento, pasando de 9.000 en 2024 a menos de 850 este año.

"Los datos son la consecuencia de la eficaz cooperación que nuestros países están desarrollando. Los dos buques de altura que entregamos hoy a la Gendarmería Nacional y a la Policía Nacional de Senegal contribuirán a la mejora de las capacidades operativas de control fronterizo y de lucha contra la delincuencia, incluido el tráfico de personas", ha explicado el ministro.

Finalmente, Marlaska ha impuesto también las medallas al Mérito de la Guardia Civil, en la categoría Cruz de plata, al director general de la Gendarmería Nacional de Senegal y director de la Justicia Militar, Martin Faye, y al director general de la Policía Nacional de Senegal, Mame Seydou Ndour.