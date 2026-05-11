Interior forma a una treintena de agentes en rastreo de criptoactivos: "Dotarles de recursos es una prioridad"

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en el 'I Curso internacional avanzado de trazabilidad e incautación de activos digitales' organizado por el CITCO - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha inaugurado este lunes el 'I Curso internacional avanzado de trazabilidad e incautación de activos digitales', diseñado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en colaboración con TRM Labs y Telefónica.

"Dotarles de los más avanzados recursos para combatir el crimen organizado es una prioridad", ha asegurado Calvo en la inauguración de esta jornada de formación para una treintena de agentes de máximo nivel de España, Andorra y Portugal, según ha informado el Ministerio del Interior en una nota de prensa.

La 'número dos' de Interior ha defendido que esta iniciativa refleja la voluntad de anticiparse a las amenazas emergentes, reforzar la capacitación de los especialistas y "consolidar una respuesta pública cada vez más preparada frente a una criminalidad compleja".

Los agentes proceden de unidades operativas centradas en la lucha contra las redes criminales, el terrorismo, el fraude y el blanqueo de capitales y la formación la ha impartido especialistas de TRM Labs, de la que Interior ha destacado que es entidad de referencia en inteligencia blockchain, análisis de transacciones y apoyo técnico a investigaciones sobre finanzas ilícitas vinculadas a activos virtuales.