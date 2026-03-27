Interior garantiza a la JEC la "plena seguridad" del DNI digital para votar y recuerda el uso obligatorio de lectores

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la inauguración de la exposición conmemorativa del 75 aniversario del DNI en el Centro Cultural San Marcos de Toledo, Castilla-La Mancha (España), a 6 de julio de 2020. La exposición re - Mario Triviño - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha trasladado a la Junta Electoral Central (JEC) la "plena seguridad" de funcionamiento del DNI digital para poder votar en las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía, así como la obligatoriedad del uso de lectores a partir del 2 de abril.

Fuentes del Ministerio del Interior han indicado a Europa Press que este departamento ha remitido a la JEC un informe de la Policía Nacional que "acredita la plena seguridad" de la aplicación MiDNI para la verificación de la identidad mediante la lectura de un código QR.

La utilización del dispositivo de lectura del código QR --un lector incorporado en la aplicación miDNI-- es obligatoria a partir del 2 de abril de 2026, de acuerdo con la disposición transitoria tercera del Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, por el que se regula el Documento Nacional de Identidad.

Las citadas fuentes han añadido que la normativa establece que "todas las entidades públicas y privadas deberán adoptar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la versión digital del DNI en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor del real decreto".

El Ministerio del Interior ha precisado en su escrito a la JEC que le corresponde a la Administración convocante de cada proceso electoral la dotación a las mesas electorales del dispositivo necesario para realizar la lectura del código QR.

A PETICIÓN DEL PP

La Junta Electoral Central decidió este jueves dejar en suspenso sus resoluciones autorizando el uso de la versión digital del Documento Nacional de Identidad (DNI) para acreditarse a la hora de votar en unas elecciones, permitida desde el pasado septiembre, y a instancias del PP acordó que ya no se pueda utilizar en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

El órgano tomó esta decisión mientras no se garantice que el control de verificación sea "suficientemente seguro, a pesar de que el pasado mes de septiembre autorizó las app de Interior del DNI digital y del carné de conducir al considerar que incluía la foto del votante para identificarlo y que es tan oficial como el documento físico.

Pero desde la dirección del PP entienden que no puede bastar con mostrar el DNI digital, sino que debería abrirse la aplicación en el dispositivo móvil, generar un código QR único y verificarlo. Así lo planteó ya en las elecciones de Aragón, pero la Junta Electoral de la comunidad no lo vio necesario al considerar suficiente la práctica actual de mostrar la imagen del DNI con su foto para identificar al votante.