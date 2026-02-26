Irene Montero achaca la retirada de Yolanda Díaz a "problemas internos de Sumar" y reclama "liderazgos fuertes"

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, a 20 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, ha vinculado la decisión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de no repetir como candidata a las futuras elecciones generales a un problema interno de Sumar, al interpretar que buscan otro referente en el proceso de refundación de la alianza de los partidos que componen el socio minoritario.

Por otro lado, ha remarcado que los movimientos del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, evidencian que la gente tiene "ganas de izquierda" y que su formación quiere un espacio y liderazgos fuertes. Con esas premisas cree que las alianzas caerán por su propio peso.

En declaraciones a Canal Red, recogidas por Europa Press, la exministra de Igualdad ha agregado que es evidente que han mantenido "muchos desencuentros políticos" con la titular de Trabajo, pese a lo cual "comprende su decisión" de salir de la primera línea política tras la legislatura y le desea "lo mejor".

De todas formas, cree que esta retirada de Díaz es un "problema interno de Sumar" cuyos partidos están centrados en una refundación y "tienen que encontrar a otra persona de candidata".

Sin embargo, ha remachado que "honestamente" cree que la clave de los debates en la izquierda está en "otro lugar" y ha aludido a que las maniobras de Rufián muestran que en "España hay ganas de izquierda" y que millones de personas quieren "pancarta", "feminismo" y "justicia social".

LA GENTE QUIERE LAS "COSAS CLARAS"

"Quieren las cosas claras y quieren ver a liderazgos que con fuerza y con honestidad pero con determinación defiendan el modelo de sociedad de la izquierda", ha reivindicado Montero.

De esta forma, ha recalcado que ahora tienen que "coger ese guante" y "ponerse manos a la obra" para responder a esa demanda de "izquierda fuerte que tiene que plantar cara al fascismo".

Precisamente la formación morada ha planteado a la exministra como su referente electoral mientras ha seguido una línea de desmarcarse de Sumar tras la ruputura de 2023. Además Podemos denunció en diversas ocasiones que Díaz vetó a Montero en las listas electorales de 2023, algo que negó la titular de Trabajo.