Irene Montero aclara al PP que el problema de que Sánchez no presente Presupuestos "no es jurídico, sino político"

Archivo - Imagen de archivo de Irene Montero atendiendo a los medios en el Congreso - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 'número dos' de Podemos, la eurodiputada Irene Montero, ha cuestionado el nuevo conflicto de atribuciones que el PP va a impulsar en el Senado contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos Generales por tercer año consecutivo porque, a su juicio, el problema no es "jurídico", sino "político".

Así ha respondido al ser preguntada por la decisión de los 'populares' de aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una iniciativa que requerirá al Ejecutivo cumplir con su obligación constitucional y remitir las cuentas públicas.

En el caso de que el Gobierno no responda en el plazo de un mes o rechaza el requerimiento, el Senado podrá elevar el conflicto al Tribunal Constitucional.

"INDECENTE" GASTO MILITAR

En los pasillos del Congreso, la eurodiputada morada ha explicado que "el gran problema" que tiene el Gobierno es que no puedan traer unas cuentas públicas a la Cámara Baja porque éstas revelarían "un aumento indecente" del gasto militar.

"Y ese gasto militar no va a permitir destinar dinero ni a escuelas, ni a hospitales, ni a políticas públicas feministas", ha apuntado. Cabe reseñar que las condiciones que el partido de Ione Belarra ha puesto la PSOE para apoyar unos hipotéticas Presupuestos pasan por no incrementar las partidas de Defensa.

A su juicio, el "compromiso" adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la OTAN y esa "sumisión" a las guerras y a la voluntad de los Estados Unidos va a conllevar, como ya han anunciado Francia y Alemania, "graves recortes y el desmantelamiento del estado de bienestar".

Por tanto, ha reiterado que el problema del Ejecutivo de coalición con los presupuestos es "político, no jurídico", y es de "tanta gravedad" como para que la ciudadanía sea consciente de la importancia de "construir una alternativa, de decir 'no a la guerra' y de impedir, por todos los medios, que se lleve a cabo ese aumento" en partidas militares.