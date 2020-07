Iturgaiz cree complicado lograr pactos con PNV, que ya ha elegido a PSE para "repartirse poltronas y chiringuitos"

Afirma que a los constitucionalistas se les trata en Euskadi como a "vascos de tercera" y, por eso, se "sabotean" sus actos

BILBAO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato a lehendakari de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, cree "muy complicado" que el PP pueda pactar con el PNV en la próxima legislatura autonómica sobre cuestiones, como los Presupuestos, porque ya ha elegido al PSE-EE como socio para "repartirse prebendas, poltronas y chiringuitos oficiales".

Además, ha destacado que los jeltzales también acuerdan con el PNV sobre el nuevo estatuto, que intenta "dividir" a los vascos, y ha asegurado que, "si duda", a los constitucionalistas se les trata en Euskadi como a "vascos de tercera" y, por eso, se "sabotean" sus actos.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Iturgaiz ha manifestado que sería "muy complicado" explorar acuerdos con el PNV, como por ejemplo sobre los Presupuestos, porque los jeltzales "ya han dicho que van a pactar con el PSE-EE".

"Ya ha escogido la pareja de baile. Ellos apuestan por el PSE-EE y es lógico porque es una alianza cómoda, están en los principales ayuntamientos y diputaciones pactando, lo están haciendo en el Gobierno Vasco. Pactan el señor Urkullu y el PNV con Sánchez e Iglesias porque no les importa la buena gestión, sino repartirse las prebendas, las poltronas, los chiringuitos oficiales, que el PNV y PSE-EE utilizan como puertas giratorias", ha añadido.

El candidato de PP+Cs ha recordado que, cuando le interesa a la formación jeltzale, recurre a los socialistas, y cuando "tienen que pactar un nuevo estatuto, "para dividir a los vascos, entre vascos de primera (los nacionalistas) y de tercera (los constitucionalistas)", pacta con EH Bildu.

"Y, cuando eso está ocurriendo, es muy difícil que el PP pueda pactar con un PNV que, en estos momentos, apuesta por las políticas de dividir. Yo quiero hacer un país de todos los vascos y para todos los vascos, nacionalistas, socialistas, comunistas, abertzales y los constitucionalistas, los que somos vascos y españoles", ha manifestado.

"CIUDADANOS DE TERCERA"

En este sentido, ha apuntado que, "sin duda alguna", a los constitucionalistas se les trata en Euskadi como a "vascos de tercera". "Si trataron en el pasado que desapareciéramos física y políticamente de esta tierra. Nos pegaban tiros en la nuca y nos colocaban bombas debajo de nuestros coches o en nuestras casas", ha indicado.

El candidato a lehendakari de PP+Cs ha dicho que, por eso, se "sabotean" sus actos, conculcando la libertad de expresión, que "es sagrada, pienses lo que pienses". "No se puede amenazar, insultar e interrumir los actos porque no pienses como el de enfrente. Eso todavía se vive en esta tierra", ha manifestado.

Además, ha dicho que "sobra" que gente como él, que han sido víctimas, tengan que ver que "se homenajea en las calles de los pueblos a los verdugos", que se recibe en la plazas a quienes han intentado matarles. "Los únicos que sobran en esta tierra son los matones etarras porque queremos un país de todos y para todos", ha subrayado.

ACTO CON CASADO Y ARRIMADAS

En alusión al acto conjunto del PP y Ciudadanos que se celebrará en la Casa de Juntas de Gernika el próximo domingo, en el que estarán presentes los líderes de ambas formaciones, Pablo Casado e Inés Arrimadas, el candidato a la lehendakari de la coalición ha recordado que el partido naranja "ha firmado en el programa la defensa del foralismo" que el Partido Popular "siempre ha defendido".

"Es que algunos todavía piensan que el foralismo es una cuestión nacionalista que se inventaron los nacionalistas, cuando es el enganche entre el País Vasco y España. No hay nada más constitucional y más español que esos fueros y ese árbol de Gernika", ha manifestado.

En esta línea, ha dicho que, "para que no haya ninguna duda", cuando se elaboró el programa de la coalición, Cs apoyó el foralismo, igual que en Navarra firmó la defensa del Amejoramiento. "Ganaremos a las encuestas", ha dicho en referencia a los sondeos que le dan pérdida de hasta seis escaños, en algunos casos.

Carlos Iturgaiz ha asegurado que, "cuando la izquierda hunde a este país económica y laboralmente, tiene que venir siempre el PP a sacar a flote a este país".

MALA GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Carlos Iturgaiz ha insistido en que hay "miles y miles de muertos por la pandemia del coronavirus en toda España y todavía el Gobierno no ha dicho la cifra verdadera".

A su juicio, se ha aprendido "mucho de lo mal que lo ha hecho el Gobierno Sánchez e Iglesias y sus socios, el PNV" en esta crisis sanitaria. "Unos estaban más preocupados porque se celebrara el 8M y pusieron el reloj de hacer cosas contra la pandemia en funcionamiento el 9 de mayo, con lo que mucha gente fue contagiada", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que la primera sanitaria que falleció fue en Euskadi, en el Hospital de Galdakao. "Y cuando me he reunido con los sindicatos de enfermeros y de los médicos, todos me decían que habían tenido que utilizar cuatro o cinco veces EPIs, guantes y mascarillas de un solo uso. Eso es terrible, es malísima gestión por parte de Osakidetza y del Gobierno Vasco, y también la improvisación de ineficacia del Gobierno de Sánchez e Iglesias", ha indicado.

A su juicio, "hay que poner los pies en la tierra y hacer autocrítica porque se han hecho muchas cosas mal y se tienen que retomar" ante posibles nuevos brotes o futuras pandemias. "El señor Urkullu no puede estar contagiado y mimetizado con el Gobierno de Sánchez e Iglesias que les arrastra a no tomar decisiones", ha añadido.

Carlos Iturgaiz también ha lamentado "la soberbia nacionalista" que ha supuesto el rechazo a que la UME ayudara a la desinfección. "Y también hay que hacer una recomposición de lo que está pasando en Osakidetza", ha manifestado.

IZQUIERDAS O DERECHAS

Carlos Iturgaiz ha dicho que él se considera de centro-derecha y ha recordado que Iñigo Urkullu asegura que, en las cuestiones sociales, "es más de izquierdas que los de izquierdas". "Yo me alegro de qe la gente sepa que el señor Urkullu está colocado, afincado con Sánchez y con Iglesias, porque él se jacta de ser de izquierdas", ha remarcado.

Por ello, ha insistido en que "el PNV es corresponsable del hundimiento de la economía y el empleo en España, y en el País Vasco porque es el socio" de los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, y votó para que estuvieran en el Ejecutivo. "Y Urkullu y el PNV tendrán que responder de este desastre y esta caótica y nefasta gestión", ha reiterado.

Tras señalar que entiende que, para el nacionalismo, "cuanto peor esté España", mejor es para él, ha apuntado que, en este caso, si España está "peor", también lo estará Euskadi. Además, ha recordado que el PP ha apoyado las cuestiones sanitarias en la Comisión de Reconstrucción porque es "un partido de Estado" y ayudará siempre "a salvar vidas".

ÁLAVA

El aspirante de PP+Cs ha resaltado que el diputado general alavés, Ramiro González (PNV), "está preocupadísimo, diciendo que Álava está en una situación extrema, dificilísima".

"Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué hace usted apostando por las políticas de Sánchez e Iglesias?, ¿por qué su partido apuesta por Sánchez e Iglesias, que no es un Gobierno serio, que tenga cauces para levantar la economía y el empleo, que no tiene reconocimiento de los mercados internacionales?", ha añadido. En esta línea, ha advertido de que "apuntalar" a ambos en La Moncloa significa "hundir Álava, a Vizcaya, a Guipúzcoa, a Euskadi y a España".