Iturgaiz dice que PNV y PSE quieren repetir coalición para "repartirse poltronas y chiringuitos oficiales"

Dice que PP+Cs quieren hacer un país "para todos, para socialistas, comunistas, abertzales, jeltzales y constitucionalistas"

BILBAO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a lehendakari de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha asegurado este viernes que PNV y PSE-EE pretenden repetir la fórmula de coalición en el Gobierno Vasco tras las elecciones del próximo 12 de julio para "repartirse poltronas y chiringuitos oficiales" entre ambos. Además, ha apuntado que su coalición quiere hacer un país "para todos, para socialistas, comunistas, abertzales, jeltzales y constitucionalistas".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Iturgaiz ha indicado que "el futuro de Euskadi está en juego" en las próximas elecciones autonómicas y que será "una buena oportunidad para abandonar la mala gestión y cambiar las cosas", ya que, en su opinión, "al PNV se le ha caído el mito de la buena gestión y la coalición PP+Cs es la alternativa".

Así, ha destacado que las dos formaciones que conforman el Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, "no han hecho una buena gestión" durante la última legislatura, "y no hay más que ver Zaldibar, casos de corrupción, De Miguel, Montai u Osakidetza, y que un consejero de Urkullu dimitió en esta legislatura por un caso de corrupción en Osakidetza".

"PNV y PSE quieren repetir coalición para repartirse poltronas, para repartirse chiringuitos oficiales mediante esas puertas giratorias entre jeltzales y socialistas. Quieren repartirse las prebendas entre ellos", ha insistido.

Además, el candidato a lehendakari de PP+Cs ha asegurado que, en la gestión de la pandemia del coronavirus, "si vemos los números, nuestras enfermeras y médicos tienen los peores datos del mundo en cuanto a contagios, porque, en su momento, no tenían EPIs, no tenían ni mascarillas ni guantes ni batas".

En este sentido, ha señalado que tanto la OMS como la Comisión Europea "enviaron dos informes a Euskadi y España advirtiendo de que llegaba una gran pandemia, y aquí nadie hizo nada, y por eso, cuando vemos esos números, no nos podemos sorprender, porque ha sido el fracaso de una gestión".

"En Madrid, en Murcia, en Andalucía, en Castilla-León o en Galicia tienen los mejores datos. ¿Dónde está el fallo y el problema? Está en el Gobierno de España, en Sánchez e Iglesias, que son socios de Urkullu, porque, si Sánchez e Iglesias están ahora en la Moncloa, es porque los pusieron Urkullu y el PNV mediante sus votos", ha explicado.

Así, Iturgaiz ha asegurado que lo que defiende la coalición PP+Cs es "la unidad de España, la Constitución, la libertad, la democracia" porque, en su opinión, "debemos hacer un país para todos, para socialistas, comunistas, abertzales, jeltzales y constitucionalistas".

"PP+Cs nos hemos quedado solos en la defensa de la Constitución. El resto está en otro lado, y eso es el frente popular, en el que están unidos jeltzales, abertzales, socialistas y comunistas, para cambiar la Constitución, lograr la república y quitar la monarquía. Eso es lo que quieren", ha asegurado.

FELIE GONZALEZ

Por otro lado, Carlos Iturgaiz se ha mostrado sorprendido por escuchar al lehendakari, Iñigo Urkullu, y al PNV "decir que es necesario crear una comisión contra Felipe González" por su supuesta relación en la creación de los GAL, "y aquí no quiere abrir ninguna invetigación por Zaldibar, Montai, De Miguel, Alonsotegi, etcétera".

"Lo que practica el PNV es la ley del silencio, y no solo el Zaldibar, donde Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze llevan más de cien días sepultados, sino en todos los casos. No debemos mirar a Madrid. Aquí tenemos casos y el PNV no quiere entrar. Debemos poner el acento en Euskadi", ha destacado.

Por último, Iturgaiz ha asegurado que condena "todos los asesinatos, tanto de los GAL como de ETA", y se ha preguntado si "otros dicen los mismo", en referencia a EH Bildu. "Yo condeno todos los asesinatos. ¿Lo hace Bildu? Cómo lo va a hacer, si no condena lo que le pasó a Idoia Mendia hace tres semanas. Está justificando esos asesinatos", ha concluido.