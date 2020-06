Iturgaiz (PP+Cs) critica la "improvisación" y "caos" en la gestión de Urkullu y Sánchez

SAN SEBASTIÁN, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a lehendakari por la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha criticado la "improvisación" y "caos" que, a su juicio, se da en la gestión del lehendakari, Iñigo Urkullu, y del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Iturgaiz ha realizado estas afirmaciones tras visitar en San Sebastián la sede de la empresa Viralgen, cuyo trabajo "es esencial e importantísimo el concepto de investigación, de desarrollo para nuestra sociedad".

En este contexto, ha subrayado que en Euskadi "la 'i' más importante no es la 'i' de la ideología nacionalista, sino la de la investigación, que se le apoye, que se le ayude a la investigación, al desarrollo para intentar obtener todos absolutamente los objetivos que son necesarios para encontrar al final una vacuna y una medicina para terminar con esta tragedia de la pandemia sanitaria del covid-19".

Además, ha trasladado la disposición de PP y Cs para "ayudar en todo lo posible para todo lo que pueda circunscribirse a las acciones empresariales" como, por ejemplo, la de Viralgen que "viene en beneficio de toda la sociedad vasca y mundial".

Iturgaiz ha criticado que Urkullu y Sánchez "siguen siendo unas peonzas que siguen dando vueltas y en ese dar vueltas y giros no se ponen de acuerdo tampoco en lo esencial".

"Dan vueltas y giros porque están en la improvisación, en el caos de la gestión, en la ineficacia en las cuestiones económicas", ha lamentado, para alertar de que "hay una pandemia económica y laboral y el socio de Urkullu es el señor Sánchez y el señor Iglesias porque no olvidemos que les colocó en la Moncloa".

LANBIDE

"En esta tierra faltan ayudas a los autónomos y el caso de Lanbide es claro y evidente que no está funcionando como tendría que funcionar, a los autónomos no les están llegando las ayudas en el momento en el que les tenían que llegar, llegan tarde y mal y Lanbide no funciona", ha afirmado.

Además, ha censurado que el PNV "tiene como socios preferenciales para hablar de la economía a aquellos que quieren nacionalizar empresas como los de Podemos". "Aquí sacó los presupuestos con Podemos, con aquellos que hablan de aplicar el articulo 128 de la Constitución que dice claramente que hay que intervenir y nacionalizar y al final hacer aquí en Euskadi y en el resto de España un proyecto empresarial, económico, bolivariano como en Venezuela o cubano", ha advertido.

A su juicio, Urkullu "tiene que aclararse y decir claramente si prefiere hacer la economía con ese frente popular de izquierdas con el partido socialista y con podemos que nos lleva a la debacle, al caos económico laboral en esta tierra".

"El señor Urkullu sabe perfectamente que sus acuerdos con Bildu para hacer un estatuto en esta tierra es un caos, es un desastre para el País Vasco y también tenemos muy claro todos los que vivimos en esta tierra que cuando el socio del señor Urkullu es Sánchez no va a haber soluciones, sino que vamos a caer todavía mas los ciudadanos de esta tierra en el caos económico, laboral, sanitario porque eso ha sido la marca del señor Urkullu y del PNV desde que ha comenzado la pandemia", ha sostenido.

Frente a ello ha defendido que "el único que tiene un proyecto y un plan para el futuro es la coalición PP+Cs porque la coalición PNV-PSE que es la que está gobernando en esta tierra no está dando soluciones a los problemas reales de los ciudadanos".