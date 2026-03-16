IU admite que los resultados en CyL obligan a "una reflexión interna" y apela a una "alianza conjunta transformadora"

Archivo - La secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, interviene en una rueda de prensa telemática de la formación. - IZQUIERDA UNIDA - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Organización y portavoz federal de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha señalado que los resultados de las elecciones en Castilla y León obligan a una "reflexión interna" y a reforzar el trabajo para construir una "propuesta política conjunta de la izquierda transformadora".

En rueda de prensa, García Sempere ha admitido que el resultado electoral "no es el que esperaba la formación" y ha lamentado que IU no haya logrado representación en las Cortes de Castilla y León, lo que, a su juicio, supone una "terrible noticia".

Por ello, ha indicado que la organización federal analizará los resultados junto a los compañeros de Castilla y León y ha subrayado que la reflexión debe servir también para intensificar el trabajo político y social en el territorio.

En este contexto, la dirigente ha apuntado a la necesidad de seguir avanzando en la construcción de una alianza política. "Hace meses venimos trabajando para la construcción de una propuesta política de amplia base que sea el reflejo del trabajo de toda la izquierda transformadora", ha señalado.

Así, ha afirmado que la organización seguirá avanzando en ese objetivo "con trabajo, despacito y buena letra", y ha asegurado que ya existe un marco de colaboración que consideran "potente" y que pretenden consolidar para afrontar los retos políticos que vienen.

Además, la portavoz de IU ha asegurado que, pese al resultado electoral, la organización trabajará desde el territorio y desde los municipios, en coordinación con organizaciones sociales y movimientos ciudadanos.

LA VICTORIA DEL PP COMO "PÉSIMA NOTICIA"

Por otro lado, García Sempere también ha criticado la victoria del Partido Popular en la comunidad y ha advertido de que supone una "pésima noticia" para la clase trabajadora y para los colectivos más vulnerables.

A su juicio, el resultado abre "cuatro años más de abandono" en Castilla y León, con políticas que, según ha denunciado, contribuyen a la despoblación de pueblos y comarcas.

Asimismo, ha reprochado al candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que aspiraba a lograr una mayoría suficiente para no depender de Vox pero que, finalmente, continúa necesitando el apoyo de la formación de extrema derecha.

"El Partido Popular fue el primero que abrió la puerta a la extrema derecha en las instituciones", ha afirmado, para advertir de que esa dependencia puede traducirse en retrocesos en materia social y en los servicios públicos.