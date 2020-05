IU avisa al Gobierno que sería una "torpeza" sustituir el bloque de la investidura por Ciudadanos

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha advertido de que sería una "torpeza" sustituir ahora el apoyo de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez por el de Ciudadanos, gracias a cuyos votos el Gobierno consiguió sacar adelante la última prórroga del estado de alarma derivado del coronavirus.

En una entrevista con Europa Press, el político y abogado madrileño ha dicho que no se siente ni cómodo ni incómodo con su Ejecutivo pactando con Ciudadanos. Incluso llega a agradecer a la formación naranja su reciente respaldo al Ejecutivo.

Santiago ve "bien" que el Gobierno pueda pactar "con todas las fuerzas políticas" porque cree que es una "excelente" noticia que se amplíe la mayoría que lo sustenta, pero no cree que sea adecuado "a estas alturas" cambiar el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, pero sí que cualquier fuerza política, incluida Ciudadanos, pueda sumarse al mismo.

El diputado de IU ha defendido el bloque del acuerdo de investidura porque se fijó en torno a un programa de gobernabilidad que, según ha dicho, no sólo hay que "preservar", sino "incrementar". "Por eso, no creemos que sea una buena estrategia política empezar a cambiar ahora unos apoyos por otros", ha insistido en alusión a Ciudadanos.

AHORA ES EL MOMENTO DE LA ESTABILIDAD

"Es más, creemos que sería incluso una torpeza que desestabilizaría y no sería una política muy adecuada en unos momentos en los que se requiere de mucha estabilidad", ha apuntado Santiago, para añadir que Unidas Podemos va a trabajar para incrementar el bloque de la investidura, "y no para sustituir unas fuerzas políticas por otras".

Pese a todo, espera que Ciudadanos pueda llegar a convertirse en un socio fiable con vistas a los Presupuestos Generales del Estado, pero ha subrayado a la formación que capitanea Inés Arrimadas que, con diez diputados, no puede pretender es "cambiar un acuerdo de gobierno que ha obtenido mayoría absoluta en el Parlamento". "Eso no sería muy democrático y, además, no creo que eso esté entre las pretensiones de Cs", ha apostillado.

Enrique Santiago sostiene que en estos momentos ni él ni IU ni tampoco Unidas Podemos están preocupados sobre si la entrada en el Gobierno de coalición, con su líder, Alberto Garzón, en el Ministerio de Consumo y la diputada de Galicia en Común Yolanda Díaz en la cartera de Trabajo, acabará fortaleciendo o desgastando e su experiencia.

"Lo que nos preocupa ahora es garantizar el escudo social a nuestro pueblo", ha señalado el político madrileño quien, pese a la "auténtica desgracia" que ha supuesto regresar al Gobierno después de 80 años con esta emergencia sanitaria, ha celebrado que IU y Podemos estén en La Moncloa.

"MENOS MAL QUE ESTAMOS EN EL GOBIERNO"

"¡Menos mal!", ha exclamado Santiago, incidiendo en que las medidas adoptadas en este último mes y medio son "incomparablemente mas importantes y de mayor alcance de protección social" que las que se adoptaron hace diez años cuando estalló la crisis financiera de 2008. "Para nosotros la fuerza de la política es el bienestar de nuestro pueblo y, para garantizarlo, tenemos que estar en el Gobierno", ha apostillado.

Sobre el riesgo de que IU puede acabar siendo engullida por Podemos en futuras citas electorales, Santiago ha puesto en valor el espacio "absolutamente plural" que comparten su partido y la formación morada, en el que se están consolidando unos métodos de funcionamiento "cada vez más constructivos y simbióticos" y en el que el apoyo es mutuo.

"Estamos creando un espacio político conjunto, que es Unidas Podemos, donde la militancia y los simpatizantes de Izquierda Unida se sienten muy reconocidos y con capacidad de aportar", ha abundado Santiago, para recalcar que para su partido la acción política "no es un problema de identidad de las siglas de cada quien". "Nosotros lo que priorizamos es la garantía del bienestar de nuestro pueblo, es ésa nuestra obligación como formación de izquierdas", ha concluido.