IU y CHA decidirán esta tarde si respaldan o no la admisión a trámite de la ley migratoria de PSOE y Junts

Por ahora solo el diputado de Compromís ha confirmado que se desmarca del criterio de Sumar

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

IU y el diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, mantienen sendas deliberaciones y decidirán a lo largo de la tarde el sentido de su voto a la proposición de ley de Junts y PSOE para el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, que se debate este martes en el Congreso.

Por el momento, solo el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha avanzado que rompe el criterio marcado por la dirección de grupo, que consiste en favorecer la admisión a trámite de la iniciativa, y baraja únicamente votar en contra o la abstención.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha afirmado que su formación como criterio general es partidario del traspaso de compentencias, pero se reserva la posición de los diputados de la formación a tenor de cómo se desarrolle el debate y la intervención que tenga Junts.

Pueyo también ha comentado que aún no tiene decidido si optará por favorecer la tramitación de la norma o también se desmarcará. Así, ha admitido que en preámbulo hay expresiones que "quizás" tengan connotaciones racista y que a su partido le da "miedo y preocupa".

La dirección del grupo parlamentario de Sumar permitirá a los diputados de su grupo desmarcarse y no apoyar este martes en el Congreso, si así lo estiman, la proposición de ley de Junts y PSOE para delegar competencias de inmigración en Cataluña, pese a que el criterio oficial es votar a favor de la admisión a trámite.

De esta forma, argumentan que han optado por esa libertad de voto una vez que la iniciativa va a decaer, debido a que Podemos, Vox, PP y UPN van a oponerse al texto.