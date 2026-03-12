IU pide al Gobierno un plan para reducir la dependencia en defensa de EEUU ante sus "amenazas" e "injerencias"

El diputado de Sumar Enrique Santiago a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de Izquierda Unida (IU) en el Congreso adscritos al grupo Sumar ha reclamado al Gobierno que detalle si tiene un plan para reducir la dependencia de Estados Unidos en materia de defensa, ante las "amenazas sin precedentes" de la administración dirigida por Donald Trump a las relaciones comerciales con el país y la Unión Europea (UE).

También han solicitado al Ejecutivo que se pronuncie sobre si considera un caso de "injerencia" a la política autónoma en defensa de defensa el recurso judicial de Santa Bárbara, filial de General Dynamics, contra la financiación y contratos concedidos Indra y Escribano sobre material militar. Aparte, también requieren opinión sobre el papel que está adoptando el embajador norteamericano en España, Benjamin León.

Mediante una serie de preguntas parlamentarias, los parlamentarios de IU alertan que la política exterior de Estados Unidos ha experimentado un "giro radical hacia posiciones neomercantilistas y militaristas que amenaza directamente los intereses de España y del conjunto de la Unión Europea".

"Este giro se ha materializado en acciones concretas y amenazas sin precedentes: la imposición de aranceles a productos europeos, la amenaza explícita de intervención en Groenlandia --territorio vinculado a Dinamarca, un aliado de la OTAN-- y la presión sobre Canadá y otros socios tradicionales", han criticado.

Así, han argumentado que se está produciendo una "ruptura" del orden internacional (parafraseando unas declaraciones del primer ministro de Canadá, Mark Carney) y avisan que en un mundo "sin reglas" la política de incrementar el gasto militar favorece precisamente los intereses de la industria norteamericana.

En esta línea, aluden al conflicto judicial entre la filial de General Dynamics contra adjudicaciones del Gobierno ilustra "con claridad los riesgos de la privatización de activos estratégicos nacionales en favor de corporaciones extranjeras, pues hoy es un instrumento de presión geopolítica contra la soberanía española".

PREPARADOS ANTE LA UNILATERALIDAD DE WASHINGTON

"Todo lo anterior evidencia la urgencia de abordar de forma integral la reducción de la dependencia de España y de la Unión Europea respecto a Estados Unidos", han razonado los diputados de IU.

Al respecto, indagan al Ejecutivo sobre los planes concretos que para avanzar hacia una autonomía estratégica europea en materia de defensa, "reduciendo la dependencia de equipamiento, tecnología y sistemas de armas estadounidenses".

También solicitan que se evalúe el riesgo que supone para la seguridad nacional que sistemas de armas y plataformas tecnológicas críticas de las Fuerzas Armadas españolas dependan de proveedores y software estadounidenses sujetos a la legislación y a las decisiones del gobierno de Estados Unidos, así como la valoración del recurso de General Dynamics.

"¿Ha analizado el Gobierno la posibilidad de que, en un escenario de deterioro de las relaciones con Estados Unidos, Washington pudiera restringir o condicionar el acceso de España a piezas de repuesto, actualizaciones de software o soporte técnico de sistemas militares críticos ya adquiridos?", ahondan los parlamentarios de IU.

En este sentido, reclaman esclarecer si el Ejecutivo está dando pasos para diversificar las relaciones comerciales con otros bloques (América Latina, África, Asia-Pacífico) "para reducir la exposición de la economía española a las decisiones unilaterales de Washington".

Finalmente, piden datos sobre la política industrial que se está desplegando "para fortalecer la base productiva nacional en sectores estratégicos, especialmente en defensa, energía, semiconductores y minerales críticos".