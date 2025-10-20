IU reclama al Gobierno subir el techo de gasto en 62.000 millones y dedicar el 40% de ese aumento a un plan de vivienda

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa en el inicio del curso político. A 1 de septiembre de 2025, en Sevilla, Andalucía (España) - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

Antonio Maíllo asegura que elevar un 32% el techo de gasto es clave para tener unos PGE expansivos en 2026, los únicos de la legislatura

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado al Gobierno que suba el techo de gasto un 32% para situarlo en una cantidad de casi 257.000 millones de euros, 62.000 millones más, y se alcance así el 15,8% del Producto Interior Bruto (PIB).

A su vez, ha planteado dedicar el 40% de ese incremento (24.396 millones) a un plan de inversión de vivienda orientado a desplegar alquileres asequibles y aumentar el parque público de pisos, mientras que un 26% de esa subida (16.264 millones) sería para acometer un plan de empleo garantizado en materia de conservación medioambiental, entorno rural y prevención de incendios.

También apunta que el 20% del crecimiento del techo de gasto, 12.190 millones, se dirigirían al blindaje de los servicios públicos, con mejoras en el Ingreso Mínimo Vital, en sanidad y educación y en la lucha contra la pobreza infantil.

Mientras, defiende que el resto de dicho aumento sea para mejorar los recursos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, junto a un 2% de subida para elevar las transferencias a la seguridad social y 1% de esa subida sea para el aumento de salario de funcionarios.

Maíllo ha dado a conocer esta propuesta durante una rueda de prensa este lunes en Sevilla, donde ha defendido que el incremento del techo de gasto debe ser una prioridad de cara a garantizar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 "expansivos", teniendo en cuenta que seguramente sean los únicos de la legislatura.

ESTA SUBIDA ES CLAVE PARA CUMPLIR LOS ACUERDOS DE LEGISLATURA

El líder de IU ha apuntado que esa subida del techo de gasto debe ir acompañada de una reforma fiscal, algo que puede darse perfectamente como una medida anexa a las futuras cuentas públicas.

Además, ha considerado que elevar el umbral del techo de gasto es una cuestión de voluntad política y lo considera necesario para cumplir los acuerdos de investidura y de gobierno.

"Es evidente que si queremos conseguir los objetivos sociales de legislatura y el cumplimiento del acuerdo de investidura necesitamos unos acuerdos que sean ambiciosos y expansivos. Esta es la posición de base que queremos contrastar y, por supuesto, seducir a nuestros socios para conseguirlo", ha apostillado.