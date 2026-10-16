La izquierda afronta el último día para las alianzas al 29N con avances en varias CCAA y Madrid como centro de conflicto

La ministra de Sanidad, Mónica García (i), y el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo (c), durante una reunión de Sumar, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Sumar

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La izquierda alternativa llega este viernes, último día para registrar coaliciones electorales a las elecciones generales, con negociaciones 'in extremis' para forjar alianzas y con riesgo de fragmentación electoral entre Frente Amplio y Podemos en la circunscripción de Madrid.

Las tensiones se ha escenificado este jueves después de que el partido comandado por Ione Belarra ofreciera solo a IU acuerdos de unidad en diez comunidades autónomas dejando al margen Madrid y Cataluña, que la formación de Maíllo rechaza al dejar claro que no negociará negociaciones fuera del espacio Frente Amplio y que se opone a pactos "troceados" cuando la unidad debe ser global.

Pero a esas tiranteces no han impedido que se haya alumbrado el primer un acuerdo entre las dos partidos, junto a Nueva Canarias y Sumar, para concurrir juntos en el archipiélago a los comicios generales bajo una marca propia ('Unidad del Pueblo Canario'), según han anunciado este jueves. En esta comunidad, en todo caso, habrá fragmentación electoral dado que Drago Canarias acordó presentar una candidatura propia a las generales.

EN BALEARES Y ARAGÓN PACTO CON PODEMOS FUERA, DE MOMENTO

Mientras, en Baleares Ara Més ha llegado a un acuerdo de confluencia electoral con Sumar e IU sin que de momento esté Podemos dentro. Los ecosoberanista dejan la puerta abierta a incluir a esta formación si los morados se suman a Frente Amplio, según destacan fuentes de Més.

En Aragón, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Partido Verde Aragón y Recortes 0 han anunciado este jueves por la noche un acuerdo de coalición para concurrir juntos bajo el nombre de Frente Amplio Aragón en las elecciones del 29N y en el que no está incluido Podemos. El presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha lamentado que Podemos no esté incluido. "Le lanzamos el guante y le pedimos que se incorpore a este Frente Amplio de Aragón", ha manifestado.

EN VALENCIA, SIN ACUERDO ESQUERRA UNIDA Y COMPROMÍS

En cuanto a Comunidad Valenciana, el Consell Polític Nacional de Esquerra Unida (EUPV) --máximo órgano de dirección de la formacion--, ha rechazado con más de un 75% la propuesta de acuerdo presentada por Compromís mediante la cual había sido invitada a formar parte de su candidatura.

Esquerra Unida incide en que es una organización política "con implantación en todo el País Valenciano, con miles de afiliados, más de cien concejales y diversas alcaldías". "Podemos sumar con otras fuerzas políticas, pero no ser absorbidos por ellas", subraya.

MADRID, EL ESCOLLO

Sectores del espacio consultados por Europa Press asumen que Madrid es el principal foco de tensión entre Frente Amplio y Podemos y que las perspectivas de acuerdo para confluir juntos son escasas. En cualquier caso, detectan también avances suficientes en la mayoría de comunidades para lograr acuerdos de unidad.

La líder de Podemos, Ione Belarra, apeló a acuerdos asimétricos en el grueso de comunidades para "no perder ni un voto" en estos territorios, pero exceptuando Cataluña, donde tiene un acuerdo con ERC, y en Madrid, al sostener que la competición electoral de varias listas no penalizaba tanto a la hora de obtener escaños.

De esta forma, fuentes de la formación morada explicaban que su intervención era salvar opciones de escaño en varias autonomías y encarrilar también alianzas con IU de cara a las próximas elecciones autonómicas de 2027.

A su vez, el líder de IU ha defendido que los pactos en el conjunto de las comunidades tienen que tener una perspectiva estatal. Otras fuentes recalcan que vienen manteniendo contactos con Podemos y otras fuerzas territoriales desde hace semanas, pero que en ningún caso ha habido negociaciones bilaterales y de todos los contactos han sido "perfectamente conocidos" dentro del espacio Frente Amplio.

DELGADO INSTABA A PODEMOS A DECIDIRSE

En el lado de Frente Amplio su cabeza de lista por la capital, el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, ha tendido la mano a Podemos y a la exministra de Igualdad Irene Montero pero ha reconocido que está complicado y no descarta que haya dos candidaturas a la izquierda del PSOE. En este sentido, ha desgranado que los 'morados' tienen encima de la oferta de un puesto de salida y que ahora depende de ellos decidir si quieren cogerlo o concurrir por su cuenta.

Otros sectores de esta futura coalición argumentaban que han demostrado su voluntad de dar cabida a Podemos en la circunscripción madrileña, pero en ningún caso conciben opciones de negociación si este partido exige liderar esa lista. Por ello, atisban que su intención sea concurrir por su cuenta en Madrid pese a los llamamientos a un acuerdo para integrarlos.

La futura candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha enviado varios mensajes favorables a integrar a Podemos en una candidatura unitaria, incluso abriendo la posibilidad de renunciar al liderazgo electoral, si eso favorecía el acuerdo. En una entrevista en 'TVE' a última hora del jueves, aseguró a Podemos que se puede discutir "el candidato a la presidencia" pero no "la unidad" de la izquierda y pidió a los 'morados' que "escuchen a la ciudadanía".

PODEMOS APELA AL TÁNDEM CON RUFIÁN Y AL RESULTADO DE LAS PRIMARIAS

Por su parte, los morados han reivindicado que el liderazgo de Montero en tándem con el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, es el revulsivo para el electorado y que se abrían a incluir a más partidos a integrarse en ese proyecto, al estar convencidos de que es el revulsivo para el electorado.

Aparte, han recriminado a los partidos del socio minoritario del Ejecutivo su negativa a participar en las primarias abiertas que plantearon con el objetivo de dirimir sus diferencias y que fuera la ciudadanía la que eligiera al candidato del Gobierno.

Este viernes precisamente se conoce el resultado de este proceso, al que solo se ha presentado la exministra de Igualdad como única aspirante a ser candidata presidenciable y Montero ya ha dejado claro que va a seguir el mandato que surja del resultado de esas primarias.

Mientras, tanto Comuns como la propia Colau, han confirmado que habrá candidatura propia en Cataluña y han lamentado que ERC no haya querido hablar sobre posibilidades de entendimiento. En esta comunidad Podemos trazó un acuerdo de colaboración para no presentar candidatura mientras ERC incluía a miembros del partido en sus listas a Barcelona y Tarragona.

OTRO FRENTE, LA OPCIÓN DE LISTAS CONJUNTAS CON EL PSOE AL SENADO

Por otro lado, la izquierda alternativa tiene otro foco negociador y radica en la opción de acordar con el PSOE candidaturas unitarias de la izquierda al Senado, con el objetivo de maximizar su representación en la Cámara Alta y arrebatar la mayoría absoluta al PP. El domingo ambas partes mantuvieron una reunión y las negociaciones han continuado marcadas por la discreción, aunque reina la prudencia respecto a las opciones de sellar un pacto satisfactorio.

Para encontrar un precedente similar hay que remontarse más de 25 años, cuando los entonces líderes del PSOE, Joaquín Almunia e Izquierda Unida, Francisco Frutos, firmaron un acuerdo para formar listas conjuntas al Senado en 27 circunscripciones. Sin embargo, no lograron evitar la mayoría absoluta del PP de José María Aznar.