Javier Zarzalejos califica como "un ultraje" que se afirme que Bildu "mejora la vida de los españoles"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PP y director de FAES, Javier Zarzalejos, ha calificado como un "ultraje" que se afirme que "Bildu ha mejorado la calidad de vida de los españoles", asegurando que de esa forma se "banaliza" con "lo que ha significado" la formación dirigida por Arnaldo Otegi.

"A mí se me abren las carnes, cuando se oye decir y declarar que Bildu ha mejorado la calidad de vida de los españoles. Me parece que es un ultraje. Me parece que es banalizar lo que ha significado Bildu", ha explicado el dirigente 'popular' en su intervención en el seminario 'Lecciones de la derrota de ETA', celebrado en el Senado en el día del 12 aniversario del fin de la banda terrorista.

Zarzalejos ha respondido así la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, quien el jueves atribuyó a los de Otegi la frase "con Bildu mejoramos la vida de los españoles". Así, el eurodiputado ha advertido de que el riesgo de banalizar con el relato puede llevar a que ETA "salga victoriosa" pero también de que se le quite el sentido a "lo que ETA ha supuesto" para el país.

Por otra parte, ha criticado que los dirigentes de Bildu no hayan tenido "ni la más mínima decencia de cambiar las caras" de sus dirigentes, quienes, en su opinión, cuentan con una "enorme y profunda implicación" con el mundo político de ETA.

Así, ha puesto como ejemplo a la actual portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, a quien ha acusado de señalar a periodistas "desde una columna en Egin" cuando era directora del diario hasta su cierre o de colaborar en la "socialización del sufrimiento" impuesto por ETA. Por ello, ha rechazado aceptar "lecciones de tolerancia o empatía" de su parte.

NO BASTA CON LA DERROTA POLICIAL

Zarzalejos ha señalado que no puede estar satisfecho con "una derrota solamente policial" y ha exigido una derrota de la banda terrorista ETA también en el ámbito político y social, que no ha sido "proporcional a la derrota operativa".

"No podemos darnos por satisfechos con una derrota solamente policial, cuando hay 200.000 vascos que están fuera de su país, cuando hay demasiados casos todavía por esclarecer sobre los cuales no ha habido ninguna cooperación de los terroristas ni de los presos que están en la cárcel", ha zanjado.