La JEC pone en marcha la comisión de partidos que repartirá los spots gratuitos de propaganda en medios públicos

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MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este lunes poner en marcha la comisión de partidos que deberá repartir los espacios gratuitos de propaganda electoral que emitirán los medios de comunicación públicos en la campaña de los comicios del 29 de noviembre.

Para el caso de los espacios de propaganda electoral que emita RTVE, esa comisión estará integrada por un representante de cada partido, federación o coalición que concurre en las elecciones generales y que haya tenido representación en el Congreso en la legislatura recién terminada.

Aquellos partidos que concurran a las elecciones por sí solos en determinadas circunscripciones y en coalición en otras, sólo tendrán derecho a un único representante en la comisión.

La comisión está citada el próximo 4 de noviembre para una primera reunión, con tiempo suficiente para el inicio de la campaña electoral, que está programado para las cero horas del 13 de noviembre.

Asimismo, la JEC delega en las Juntas Electorales Provinciales la activación de las comisiones de partidos para medios públicos de ámbito regional y local.

De conformidad con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), la distribución de estos espacios gratuitos de propaganda electoral deberá tener en cuenta los resultados de las precedentes elecciones al Congreso de los Diputados en el ámbito de difusión del medio, aunque se reservan franjas para partidos extraparlamentarios.