Juan Lobato y una excargo de Moncloa, principales testigos del tercer día del juicio al fiscal general

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) celebrará este miércoles la tercera jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde está previsto que declaren el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato y la excargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera, así como media docena de periodistas.

El juicio empezará a las 10.00 horas con la declaración como testigo de Lobato, quien hace casi un año --el 29 de noviembre de 2024-- compareció durante la fase de investigación ante el instructor, Ángel Hurtado. El magistrado le citó a raíz de la noticia publicada en 'ABC' en la que se afirmaba que Moncloa le había filtrado información relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, se refería al contenido del correo electrónico del 2 de febrero por el que la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel. Se trata del mismo 'email' por el que se juzga al fiscal general, acusado de filtrarlo a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024.

Lobato aportó el contenido de su teléfono al Supremo para que se contrastara con el acta notarial que también entregó y en la que se recogen mensajes donde consta que Sánchez Acera le envió la mañana del 14 de marzo --antes de que la Fiscalía publicara su nota de prensa-- un 'pantallazo' del correo del 2 de febrero y le animaba a usarlo contra Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Según las pesquisas, a las 8.29 horas del 14 de marzo, la entonces cargo de Moncloa le envió la imagen y le dijo: "Cuidado con los datos personales". Minutos después, le insiste a Lobato: "Sácasela en la pregunta (...) Un quién miente señora Ayuso, usted o su novia?".

Del intercambio de mensajes de WhatsApp se aprecia que Lobato le preguntó a Sánchez Acera si la carta se había publicado en "algún sitio". "La carta cómo la tenemos", añadió, a lo que ésta le contestó: "Porque llega, la tienen los medios".

No obstante, el entonces líder de los socialistas madrileños le insistió en que necesitaba saber de dónde salía el correo. "Porq sino para q me la ha dado Fiscalía", dijo.

Está previsto que durante la sesión de este miércoles le pregunten a Lobato por estos hechos. Una vez que conteste a todas las preguntas, deberá comparecer Sánchez Acera. La excargo de Moncloa ya aseguró el pasado marzo, durante la fase de investigación, que no recordaba quién le envió el 'email' de la defensa de González Amador, pero descartó que fuera Presidencia o la Fiscalía General del Estado.

Cabe recordar que el instructor, Ángel Hurtado, llegó a asegurar --en el auto por el que acordó el procesamiento de García Ortiz-- que en Fiscalía General recibieron órdenes de Moncloa para filtrar la información relativa a González Amador. La Sala de Apelación corrigió al magistrado al considerar que dicha afirmación "no ha sido acreditada con suficiencia", dejando fuera de la causa esas supuestas instrucciones del Gobierno.

La declaración de Lobato y Sánchez Acera tendrá lugar después de que este martes el ex secretario de Comunicación Francesc Vallés negara haber dado instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que filtrase información relativa a González Amador. "No, no. Imposible", ha aseverado, para luego negar también que hubiese tenido acceso a dicha información o la hubiese filtrado él mismo a la prensa.

MEDIA DOCENA DE PERIODISTAS

Tras las testificales de Lobato y Sánchez Acera será el turno de la primera tanda de los periodistas que en las horas clave informaron sobre las negociaciones entre la defensa de González Amador y Fiscalía. El primero será un periodista de 'Vozpopuli' y luego otro de 'Libertad Digital'.

Según el calendario del juicio, la jornada de la mañana lo cerrará el periodista de 'El Mundo' que redactó la noticia, publicada la noche del 13 de marzo, en la que se afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador a cambio de reconocer dos delitos fiscales. Por la tarde, está previsto que comparezcan otros tres periodistas: dos 'eldiario.es' y uno de La Sexta.