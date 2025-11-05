Juicio al fiscal general | Directo: el Supremo interroga a Lobato, Sánchez Acera y periodistas por el caso García Ortiz

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada a la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo celebra este miércoles una nueva sesión del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que está previsto que declaren el ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, la ex alto cargo de Presidencia del Gobierno, Pilar Sánchez Acera, y varios periodistas de distintos medios de comunicación.

Las testificales forman parte de la causa en la que García Ortiz está acusado de un presunto delito de revelación de secretos por, supuestamente, facilitar a la 'Cadena SER' un correo confidencial sobre la situación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según informaron fuentes jurídicas.

Sigue en directo el juicio: