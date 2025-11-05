Juan Lobato pide una "reflexión" sobre el "uso político" de la revelación de datos personales: "Lo veo incorrecto"

El exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato Gandarias-Sánchez, atiende a los medios a la salida de la tercera jornada del juicio al fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha pedido hacer una "reflexión" en torno al "uso político" de la revelación de los datos personales, una cuestión que ve "incorrecta", al tiempo que ha negado ser "víctima" en el juicio que investiga la supuesta filtración de datos personales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Lobato ha inaugurado la ronda de testificales de la tercera jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado, a quien se le acusa de haber filtrado a la 'Cadena SER', el pasado 13 de marzo de 2024, el correo electrónico que el abogado del novio de Ayuso envió el 2 de febrero a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dichos ilícitos a cambio de un acuerdo para que el novio de Ayuso evitara la cárcel.

El interrogatorio de Lobato se ha centrado en los mensajes de WhatsApp que intercambió con la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera después de que esta le enviara, a las 8.29 horas del 14 de marzo, un pantallazo con el correo electrónico sobre la mencionada petición de acuerdo por la defensa de González Amador.

A su salida del Alto Tribunal, Lobato ha declarado a los periodistas que preguntó por el origen del correo a la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera "en dos ocasiones", así como al exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, para que le acreditara "si se había publicado por algún medio".

"Pilar Sánchez Acera me contestó, como saben, 'está en los medios', creo que es la frase que me dice, y Francesc Vallès no me contestó", ha recapitulado el también senador socialista.

"VERGÜENZA" QUE SE DEFRAUDE

Lobato ha asegurado que le parece "una vergüenza que se defraude fiscalmente", así como que se propaguen "bulos", si bien ha considerado "incorrecto" que "se revelen datos de carácter reservado, "lo haya hecho quien lo haya hecho".

"Entonces, me puede parecer que el uso político de revelación de alto carácter reservado, pues aunque sea el tema del día, puede ser algo sobre lo que tengamos que reflexionar", ha sustanciado, antes de subrayar que esta cuestión debería suscitar "una preocupación general".

"Aquí se va a juzgar si han sido o no determinadas personas, que pueden no haberlo sido, pero habrá que buscar a quienes. Y no digo sólo en este caso, digo en general. Es una cosa que hay que perseguir", ha sostenido.

El exlíder de los socialistas madrileños, que ha opinado que el letrado de González Amador "tiene cierta intencionalidad política", ha negado ser víctima de una persecución y ha defendido que la decisión de registrar el intercambio de mensajes de Whatsapp con Acera ante notario la tomó "por criterio de prudencia y para que la verdad estuviera acreditada".

"Las repercusiones políticas son secundarias. No soy víctima de nada, al contrario; quiero ayudar a que se conozca la verdad", ha zanjado.