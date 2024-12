El juez del 'caso Koldo' pide a la Guardia Civil que verifique las afirmaciones de De Aldama en sede judicial

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que se encarga de instruir el 'caso Koldo' ha pedido este miércoles a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que proceda a la "comprobación y verificación de las manifestaciones realizadas" por el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, en su declaración como investigado.

En una providencia, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, a instancias de lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, remite la declaración a la unidad policial "al objeto de que procedan" a emitir un informe en el que expliquen si lo que reveló De Aldama es cierto o no.

Fue el pasado 21 de noviembre cuando el empresario declaró de forma voluntaria y como investigado ante el juez que le investiga por el presunto cobro de comisiones en la venta de mascarillas en plena pandemia, en el marco de una causa que toma su nombre del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García.

Entre las múltiples afirmaciones vertidas a respuesta de su abogado, De Aldama apuntó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dijo en una breve reunión en un reservado del Teatro de La Latina de Madrid: "Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado".

"El presidente quería conocerme y hablar conmigo. Es decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Ábalos (...) y Koldo", indicó, para luego añadir que no fue un encuentro fortuito "para nada" y que la foto con Sánchez "se hace en un sitio reservado en el que solamente están" el presidente, Koldo y él.