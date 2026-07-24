El juez cita al presidente y al CEO de Plus Ultra el 7 y 8 de septiembre para declarar como imputados

Archivo - El Presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Miguel Martínez Sola (c), comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 25 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', ha citado a declarar como investigados al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, para el 7 y 8 de septiembre, respectivamente.

Así lo ha acordado en una providencia, recogida por Europa Press, en la que cita a los altos directivos de Plus Ultra, que este lunes expresaron al juez que la aerolínea pagó "elevadas cantidades de dinero" al empresario Julio Martínez Martínez, socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por la presunta mediación del exlíder socialista en la concesión del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2020.

En dos escritos de idéntico contenido, a los que tuvo acceso esta agencia de noticias, señalaron que ambos "tuvieron plena conciencia" de que Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, y Zapatero "sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener".