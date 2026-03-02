El juez da copia al exDAO de las pruebas de la denunciante y garantiza "confidencialidad" aunque sin plena reserva

Archivo - El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía José Ángel González, durante una comparecencia para informar sobre los datos actualizados del coronavirus, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid (España), a 19 de marzo de 2020. - Moncloa - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga la denuncia contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por presunta agresión sexual ha dado traslado a la defensa de José Ángel González de las pruebas aportadas por la mujer denunciante y ha asegurado su "confidencialidad", pero rechazando la "plena reserva" que pedía ella.

Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez responde así a la solicitud de la denunciante, que había reclamado que se acordara la total reserva de los audios, listado de llamadas y pantallazos de mensajes que aportó.

El juez toma cuenta de esa prueba y da "traslado de la misma al querellado, a través de su representación procesal, y al Ministerio Fiscal".

"No accediéndose", apostilla, "a lo solicitado de que sólo pueda ser examinada en sede judicial, en presencia de la letrada de la Administración de Justicia, habida cuenta que el traslado se realiza a las partes personadas y a Ministerio Público a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad".

PROTEGER LA IDENTIDAD

El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, solicitó "la plena reserva y salvaguarda de la prueba en sede judicial", para que pudiera ser consultada "únicamente en la misma bajo la presencia de la letrada de la Administración de Justicia para evitar más filtraciones que vulneran la identidad" de la denunciante.

Al respecto, avisó al juez de "la reprobable situación" de la mujer --agente de la Policía-- por la filtración de sus "datos personales", lo que precisó de "la implantación de escolta policial para garantizar su seguridad".

Según detallaba en el escrito, el abogado entregó al juzgado un listado de llamadas realizadas a la denunciante por el exdirigente policial, pantallazos de los mensajes recibidos vía WhatsApp aludidos en la querella y grabación de los audios realizados por ella y que también son descritos en la misma, pidiendo que se admitan.

LA DENUNCIANTE Y EL EXDAO, CITADOS EL 17 DE MARZO

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que instruye la causa, reclamó la semana pasada al abogado de la agente de Policía que se ha querellado contra el exDAO tanto los audios como el resto de pruebas del presunto delito de agresión sexual.

Piedrafita solicitaba en la querella una prueba pericial informática "en caso de ser impugnada la autenticidad de las llamadas, mensajes y audios". Y pedía que fuera realizada por agentes de la Guardia Civil "con experiencia en peritaje judicial especializado para el cotejo, análisis forense y verificación tanto de la autoría como del contenido de dichos mensajes, con el fin de garantizar su validez probatoria y evitar cualquier manipulación o alteración".

El juez citó a través de un auto al exDAO, "en calidad de querellado", y a la mujer denunciante a declarar el próximo 17 de marzo a las 10.30 horas.