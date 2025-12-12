El juez encarga a la UCO un informe sobre los 38 correos de Indra con la asesora de Begoña Gómez

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez Juan Carlos Peinado ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre los 38 correos electrónicos intercambiados entre Indra y Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que han sido aportados esta misma semana al juzgado por la compañía.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha trasladado a los agentes de la Benemérita dichos 'emails' y les ha dado la orden de "excluir los que tengan contenido personal" de Álvarez.

Peinado ha dado este paso después de que Indra enviara un escrito al juzgado contestando a la petición del instructor de aportar "todos los correos, WhatsApp o cualesquiera comunicaciones escritas que pudieran existir desde el 16 de julio de 2018 hasta fecha actual, en el que figuraran como emisora o destinataria o simplemente en copia Cristina Álvarez".

La tecnológica ha explicado que tiene en su poder "38 correos electrónicos localizados" en los que figura la asesora de Moncloa, tanto a través de su correo corporativo de Presidencia como su correo personal de Gmail. "Los documentos se entregan en formato electrónico en un pendrive", ha apuntado.

Al hilo, la empresa ha avisado al juez Peinado de que no almacena información alguna relacionada con los teléfonos vinculados a WhatsApp, "dado que esta herramienta no forma parte de las soluciones corporativas autorizadas por Indra para uso profesional de sus empleados y directivos".

Asimismo, ha comunicado que "no se han econtrado 'otras comunicaciones escritas' de empleados o directivos de Indra con Álvarez", ni entre el periodo fijado por el juez ni en otro.

Cabe recordar que el juez reclamó dicha información a la compañía en el marco de la causa que dirige contra Begoña Gómez; en concreto, en la línea de investigación relativa al presunto delito de malversación derivado de la contratación y el desempeño de funciones de Álvarez.

El instructor intenta esclarecer si se produjo un desvío de dinero público al servicio de intereses particulares o estrictamente privados de la esposa del presidente, como sería la actividad de Gómez como codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). De ahí que busque dilucidar las gestiones de Álvarez con los patrocinadores de la mencionada cátedra.

MÁS TESTIGOS

En otra providencia, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el juez ha fijado para el próximo 22 de diciembre, a las 18.00 horas, la declaración como testigos del presidente de Deloitte España, Héctor Flórez, y de otros responsables de la empresa: Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez.

Peinado también ha requerido a Google, Indra, Telefónica, Deloitte, Making Science, Devoteam y Flat 101 que aporten las agendas y actas de todas las reuniones que tuvieron lugar con relación al desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org.

Se trata del dominio de la página web del 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el que se investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presunta apropiación indebida.