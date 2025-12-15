El juez, ante el hecho de que Acciona tuviera que llevar al cuñado de Cerdán, un peón, a la oficina: "Resulta cómico"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Manuel José García Alconchel, exdirector de la zona sur de Acciona Construcción España, ha declarado este lunes como imputado ante el juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), descargando la responsabilidad de la alianza con Servinabar --empresa vinculada a Santos Cerdán--, en el que fuera su jefe, Justo Vicente Pelegrini, también investigado. Además, interrogado sobre la contratación del cuñado del exdirigente socialista como peón, ha contado que no tenía ni medios para llegar a la oficina, por lo que tuvieron que llevarle. "Resulta casi cómico", ha reaccionado el magistrado, Leopoldo Puente.

El instructor le imputó, junto a Pelegrini, quien fuera director de Construcción de Acciona para España, y Tomás Olarte, exdirector de la zona norte de la compañía, al sospechar que podrían estar implicados en los presuntos amaños de obra pública a cambio de mordidas que se investigan en el 'caso Koldo'.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el foco varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama integrada por Cerdán, el ex ministro José Luis Ábalos y el ex asesor ministerial Koldo García.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, García Alconchel ha asegurado que no fue él quien decidió trabajar con Servinabar, sino Pelegrini. De acuerdo con la UCO, éste firmó el acuerdo marco de 2015 y los exdirectores de la zona sur y norte fueron suscribiendo los sucesivos Memorándum de Entendimiento (MoE) ante cada proyecto.

García Alconchel ha relatado que cuando empezó a trabajar en los proyectos, en 2018, Servinabar ya había pasado todos los "filtros" y tenía alianzas con la constructora. Y ha precisado que fue su superior, Pelegrini, quien le comentó la colaboración con la empresa que la UCO vincula a Cerdán.

En este sentido, se ha desmarcado de la decisión de la constructora de trabajar con Servinabar, al tiempo que ha insistido en que él ni era el encargado de revisar si la empresa cumplía o no con los filtros de la constructora ni eligió a la mencionada compañía.

García Alconchel también ha contado que firmó el MoE entre Acciona y Servinabar para la obra del Puente Centenario de Sevilla pero que lo hizo por indicación de Pelegrini, porque le habló de la colaboración que ya había.

En la misma línea se ha manifestado sobre otro de los MoE que firmó, el relativo a la obra del puerto de Kenitra (Marruecos), apuntando que Acciona lo suscribió con Servinabar con el visto bueno de Pelegrini. En este caso, ha detallado que el MoE con la empresa navarra tenía aún más sentido porque ofrecía facilitar inversores.

Fuentes jurídicas indican que García Alconchel ha aclarado que ninguna de estas dos obras llegaron a ejecutarse con Servinabar. La del Puente Centenario, porque el proyecto se retrasó muchísimo y el MoE caducó. Y la del Puerto de Kenitra, porque finalmente ese proyecto no salió adelante.

No obstante, el exdirectivo de Acciona ha señalado que hubo una tercera obra, la del acceso al Puerto de Sevilla, que sí contó con la participación de Servinabar, pero que no hubo MoE porque era una obra de emergencia.

En todo caso, ha negado cualquier irregularidad en los contratos de obra en los que participó. Interrogado sobre el 2% que Servinabar se embolsaba de cada obra obtenida con Acciona, ha aseverado, como ya hicieran Pelegrini y Olarte, que era una cantidad habitual en el sector para ese tipo de UTEs.

La Guardia Civil llamó la atención sobre ese 2% porque los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden "al menos" a 6.707.294,67 euros, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado, que suma 8.903.903,18 euros.

AL CUÑADO, LE TUVIERON QUE LLEVAR

En el contexto de las obras adjudicadas en Sevilla, también se le ha preguntado por la contratación de Antonio Muñoz Cano, cuñado de Cerdán, como peón. La UCO relata que estuvo contratado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, por lo que recibió 53.130,30 euros.

Según ha expuesto el propio García Alconchel, el cuñado de Cerdán fue contratado por Servinabar para la obra del Puente Centenario de Sevilla, como peón, pero en la obra del acceso al puerto de la capital andaluza hizo labores de supervisor de seguridad, para lo que ha afirmado que se le dio formación.

Al magistrado le ha extrañado que una persona contratada como peón en una obra acabara de supervisor de seguridad en otra, a lo que García Alconchel ha replicado que esas labores se suelen subcontratar y, en este caso, la constructora no tenía personal propio que lo hiciera.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha interesado por un mensaje que la UCO recoge en su último informe, el que el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, envió a García Alconchel el 23 de diciembre de 2019, con el contacto de Muñoz Cano. "Debe estar esperando. Gracias, Manuel. No lo olvido!", le dijo.

El exdirectivo de Acciona ha explicado que ese mensaje se debe a que ese día hubo que transportar al cuñado de Cerdán a las oficinas porque Servinabar no tenía infraestructura suficiente ni en Sevilla ni en Andalucía. De acuerdo con García Alconchel, no lo hizo él mismo pero sí ordenó a alguien de su equipo que le recogiera.

En este punto, Puente ha intervenido para llamar la atención sobre el hecho de que Acciona acudiera a Servinabar hasta en dos ocasiones para realizar obras en Sevilla cuando no tenía ni los medios para trasladar a un peón. "Resulta casi cómico", ha llegado a decir, de acuerdo con las fuentes consultadas.

García Alconchel ha reiterado que, cuando él firmó el MoE por el que Acciona y Servinabar acordaban mantener su colaboración para las obras del Puente Centenario y del acceso al Puerto de Sevilla, la mercantil navarra ya estaba en el listado de colaboradores habituales.

Al hilo, ha sostenido que no conocía a Cerdán, subrayando que ni siquiera sabía quién era. Tampoco sabía que Muñoz Cano fuera el cuñado del ex secretario de Organización del PSOE, ha apostillado. De la misma forna, ha negado conocer a Ábalos o Koldo.