El juez levanta parcialmente el secreto del 'caso Leire Díez': "desestabilizar" causas y presuntos amaños en contratos

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha decidido este lunes levantar de forma parcial el secreto de sumario de la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros, por su supuesta participación en una red que buscaría "desestabilizar" causas judiciales que afectan al PSOE y presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

A través de un auto, recogido por Europa Press, el instructor explica su decisión en que ya se han practicado "gran parte de las diligencias" que motivaron el secreto de la causa, aunque acuerda mantenerlo para una pieza de la causa por el plazo de un mes, "para no perjudicar" pesquisas que están pendientes.

El magistrado inicia así los trámites para poner las actuaciones a disposición de las partes personadas, "a fin de permitir la debida instrucción en ejercicio de su derecho de defensa".

Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado a Cerdán.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha.

Por otro lado, Pedraz también investiga la presunta "trama" creada para "desestabilizar de forma sistemática y continuada" las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

El juez atribuye un "papel superior" a Cerdán, que "habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones".

Según el instructor, Cerdán y Díez tenían una "relación previa", aludiendo a que ya formarían parte de la presunta trama de presuntas irregularidades en contratos de la SEPI en la que aprovecharían "sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico".

Pedraz cree que Cerdán también habría sido del grupo denominado 'Hirurok', "actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior".