El juez de 'Neurona' reactiva el 'caso niñera' y escuchará mañana a una exescolta de Irene Montero

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, a cargo del denominado 'caso Neurona', ha reactivado la pieza relativa al 'caso niñera' después de que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara recuperarla. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que mañana martes el instructor tomará declaración en calidad de testigo a la que fuera la escolta de la ahora ministra de Igualdad Irene Montero cuando era candidata a las elecciones generales de 2019.

Esta citación se enmarca en el procedimiento que surgió de la denuncia de la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona en la que se sostenía que Montero usaba a "una persona a sueldo del partido", en referencia a Teresa Arévalo -entonces jefa de gabinete de Montero y actual asesora ministerial--, "como cuidadora de sus hijos". El pasado 27 de julio, sin embargo, Carmona aseguró en sede judicial que no podía aportar pruebas a la causa porque al ser cesada de su cargo dentro del partido no pudo seguir investigando los hechos.

Hasta el momento, la investigación había estado a cargo del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid. El propio juez Juan José Escalonilla envió la causa a reparto en marzo de 2021, pero el pasado octubre la Audiencia Provincial de Madrid estimó un recurso de Vox y concluyó que lo pertinente era que el magistrado recuperara el procedimiento.

Está previsto que el instructor escuche mañana a la extrabajadora de Podemos para intentar determinar si hubo delito alguno en el viaje que hicieron a Alicante el 20 de octubre de 2019 la entonces candidata Irene Montero, su hija menor, su entonces jefa de gabinete Teresa Arévalo y el resto del equipo electoral.

En esta pieza se investiga el pago de dos billetes de tren por parte de Unidas Podemos a la menor y a Arévalo, quien figura como investigada en la causa junto a la gerente del partido --Rocío Esther Val-- y al tesorero de la formación --Daniel de Frutos--. Todos declararon ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, José María Escribano.

Val y De Frutos ratificaron que Arévalo no ejercía de niñera de los hijos de Montero, recalcando que era una responsable política de la formación 'morada' que en esa época cobraba del grupo parlamentario, no del partido, y que el gasto electoral del viaje a Alicante fue avalado en su momento por el Tribunal de Cuentas.

DECLARACIONES SUSPENDIDAS

La comparecencia de la exescolta ya había sido requerida por el juez Escribano en dos ocasiones. La primera citación se suspendió por un error en del Juzgado en el proceso de notificación, según indicaron las fuentes consultadas. La segunda, por su parte, se vio frustrada por la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de devolver el procedimiento al juez que lleva el 'caso Neurona'.

Según consta en una diligencia de ordenación, a la que tuvo acceso Europa Press, el letrado de la Administración de Justicia correspondiente al juzgado pidió el pasado 2 de febrero que remitieran al juez Escalonilla los oficios para poder retomar la investigación sobre Arévalo. La de mañana será la primera declaración que celebre desde que recuperó la causa.