El juez Peinado prorroga la investigación contra Begoña Gómez hasta abril de 2026

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Asegura que ya ha recibido el aviso de la Audiencia Provincial de que debe investigar todo en una única pieza

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado prorrogar hasta abril de 2026 la investigación que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, al tener "numerosas diligencias de investigación pendientes de resolver".

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid precisa que la prórroga de seis meses empezará a contar "a partir del 16 de octubre de 2025".

En la misma resolución el juez asegura que ya ha recibido el aviso de la Audiencia Provincial de Madrid de que la investigación a Gómez debe realizarse en el marco de una única pieza --porque todos los delitos mencionados están conexos-- y no se debe desgranar el delito de malversación, como acordó el pasado marzo.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))