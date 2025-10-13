Marlaska considera suficiente el tiempo que ha tenido Peinado para investigar a Begoña Gómez

El ministro Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la inauguración de la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, en Ponferrada (León). - Fernando Otero - Europa Press

PONFERRADA (LEÓN), 13 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este lunes que el tiempo que ha tenido el juez Juan Carlos Peinado para investigar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha sido suficiente.

Marlaska se ha pronunciado de este modo tras conocer que Peinado ha acordado prorrogar hasta abril de 2026 la investigación que dirige contra Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, al tener "numerosas diligencias de investigación pendientes de resolver".

En este contexto, Grande-Marlaska ha declarado que esa prórroga no supondrá que se encuentren cuestiones de "más relevancia" que las halladas hasta el momento.

Fernando Grande-Marlaska se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), donde ha participado en la inauguración de la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.