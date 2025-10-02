Archivo - El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones. A 1 de diciembre de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez Juan Carlos Peinado considera "fundamental" la relación de parentesco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, en los presuntos delitos que le atribuye a ella.

Así lo expresa en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que "debe tenerse presente que el hipotético enjuiciamiento conjunto de los delitos objeto de investigación conduce a que haya de analizarse lo que, en principio constituye, el origen de los hechos delictivos".

Y que "consiste en que las acciones llevadas a cabo por la inicial investigada Begoña Gómez, derivada de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos".

"Pues sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente podría, ella, y los otros dos investigados, poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente, como constitutivas de elementos que permiten llevar a este instructor a la íntima convicción de que pueden concurrir los elementos objetivos, y subjetivos", razona.

Así las cosas, Peinado entiende que "es clara la necesidad de ese posible enjuiciamiento conjunto" por un jurado popular, ya que "lleva a la inexorable conclusión de que han de ser considerados delitos conexos, y que, en caso de enjuiciamiento por separado, nos llevaría a la ruptura de la continencia de la causa".