La jueza de la Audiencia Nacional solicita a Bolaños los documentos declasificados sobre la crisis en Ceuta

Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, presidido por Félix Bolaños, que le remita los documentos desclasificados este miércoles sobre la crisis en Ceuta, para incluirlos en la causa en la investiga la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma.

La jueza ha pedido al Ministerio de Justicia, mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, que remita la copia autenticada de los informes y las comunicaciones relativas al mes de julio publicadas en la página web de La Moncloa sobre la situación de Ceuta.

En ellos se recoge que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

Además, el CNI constató el mismo 30 de julio que el refuerzo de seguridad que adoptó Marruecos la víspera ante la concentración de migrantes dispuestos a cruzar a Ceuta por la noche "resultó insuficiente" y que, una vez el espigón se vio desbordado ante las entradas a nado, las autoridades del país vecino solo desplegaron "algunas unidades antidisturbios" en la frontera "tres horas después".

Tardón asumió la competencia de la causa porque podrían haberse cometido "conductas delictivas que no sólo han tenido como víctima directa e inmediata a la ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes, sino al propio Reino de España".

La jueza señaló en un auto, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, que lo ocurrido en la ciudad autónoma se trata de "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España", mediante flujos migratorios irregulares que "han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta"

Asimismo, apuntó a "permisividad" y "clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos" que "se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad" del país magrebí.

En esta causa el Estado está personado como acusación particular y perjudicado, así como la ciudad de Ceuta, mientras que PP, Vox, Hazte Oír o Iustitia Europa ejercen las acusaciones populares.