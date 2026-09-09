El CNI avisó a Delegación del Gobierno en Ceuta por WhatsApp de un "llamamiento" en redes para un "asalto" el día 29

Aviso del CNI del 29 de julio a la Delegación del Gobierno - MONCLOA

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

"En redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20.00 horas aprovechando la Fiesta del Trono y que sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán liados", reza el mensaje enviado por un agente del CNI ubicado en Ceuta a una persona de Delegación del Gobierno a las 13.52 horas, que figura en los documentos desclasificados por el Gobierno sobre la crisis en Ceuta.

El agente advierte de que los grupos en redes sociales en los que se alienta a la entrada masiva en Ceuta cuentan "con un total de 180.000" seguidores. "Para que te hagas una idea del alcance de la difusión", añade. Horas más tarde, a las 21.34 horas, los interlocutores mantienen una conversación telefónica de once minutos de duración.

El Gobierno ha mantenido que "ningún informe previo" permitió prever la magnitud de los sucesos acaecidos en Ceuta el 30 de julio, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que el CNI y la inteligencia militar sí aportaron información los días previos. La Delegación del Gobierno en Ceuta emitió un comunicado para desmentir a la titular de Defensa. "Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio", aseguró.

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