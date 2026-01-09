La jueza cita a Cerdán el 5 de febrero por presuntamente faltar a la verdad en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Cerdán comparece ante la comisión casi un mes después de salir de prisión, d - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción Número 24 de Madrid ha citado el 5 de febrero como querellado al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para que declare por un presunto delito de falso testimonio al apreciar que faltó "sustancialmente a la verdad" en su intervención del 30 de abril de 2024 en el Senado por desvincularse del exasesor ministerial Koldo García.

En una diligencia de ordenación, recogida por Europa Press, el Juzgado emplaza a Cerdán a las 11.00 horas. Fue el pasado mes de octubre cuando la instructora decidió investigar al exdirigente socialista a raíz de una querella de Hazte Oír.

Según esa resolución, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, los hechos se habrían cometido en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, donde señala que Cerdán "habría faltado sustancialmente a la verdad, al concurrir indicios de que hay desviación clara entre la narración del compareciente y la realidad material por la que fue interrogado".

Así, detalla que las "preguntas eran claras": "¿Contactó con Koldo García de 2021 a 2023?, ¿tenía conocimiento de que (éste) ejerciera funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas?, ¿dio instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas?, ¿tuvo relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta con Koldo García?".

Y, subraya la juez, "las respuestas del querellado también fueron claras": "No, a todas las preguntas", a pesar de que un informe del Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "revelaría lo contrario".

"Esto es, que Cerdán contactó con García de 2021 a 2023, tendría conocimiento de que habría ejercido funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas, habría dado instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas y habría tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta" con Koldo, precisa.

Para la magistrada, un archivo de la querella en estos momentos "resultaría precipitado", a la vista de que esa "desviación" en el relato de Cerdán "resultaría patente y manifiesta", "faltando en su testimonio".