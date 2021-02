El juicio por la caja 'b' del PP comienza mañana pendiente de más 'confesiones' de Bárcenas

El extesorero del PP se enfrenta a otros 5 años de prisión por el presunto pago con dinero negro de las obras de la sede del partido

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juicio por presunta caja 'b' del PP comienza este lunes pendiente de si el extesorero del PP Luis Bárcenas hará más 'confesiones' sobre cómo se financiaba el que "era su partido", después de que remitiera un escrito a la Fiscalía Anticorrupción revelando que muchas de las donaciones de empresarios que recibió la formación política fueron a cambio de adjudicaciones públicas.

La vista oral se centrará en si el PP destinó fondos procedentes de la presunta caja 'b' para pagar la reforma de su sede nacional en la calle Génova de Madrid y no en la donaciones finalistas anotadas en los denominados 'papeles de Bárcenas', cuya investigación se desarrolla en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

El juicio, que lleva pendiente de celebración casi seis años desde que el ex juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordara la apertura de juicio oral, se iniciará marcado por el escrito de Bárcenas que se dio a conocer hace pocos días y que para la Fiscalía Anticorrupción, no tiene gran valor si el extesorero no aporta pruebas de lo que ahí afirma, han apuntado fuentes fiscales a Europa Press.

El Ministerio Público pide en este caso para Bárcenas otros cinco años de prisión, que se acumularían a la condena de 29 años de cárcel y un mes que ya está cumpliendo por la primera época de la trama Gürtel.

Bárcenas, que ha cambiado de estrategia de defensa y reafirma su disposición a colaborar con la Justicia, asegura que "desde el año 1.982 existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B que se realizaban a través de donativos".

Continúa diciendo en dicho escrito que el entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta era el encargado de recibir y gestionar estos fondos que se guardaban en una caja fuerte. En este punto, Bárcenas ha precisado un matiz con respecto a lo que declaró en el juicio de la Gürtel.

COMISIONES FINALISTAS

En esa ocasión, en la que denominó a la caja 'b' como "contabilidad extracontable", destacó que los donativos "no tenían carácter finalista" --es decir, no estaban dirigidas a obtener determinadas adjudicaciones--, sino que los empresarios hacían estas aportaciones económicas para "echar una mano a los partidos políticos". Ahora, aclara que "es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos" no tenían naturaleza finalista, pero que algunos casos sí.

Añade en el documento enviado al Ministerio Público que "de todas estas actuaciones era perfectamente conocedor don Mariano Rajoy". "Hasta el punto de que a principios de 2009, tuvimos una reunión en su despacho, en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esa documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esa documentación", relata Bárcenas.

Además, acusa a Rajoy, a los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo de haber recibido "complementos salariales". Todos ellos están citados a declarar como testigos en el juicio, aunque el tribunal aún no ha fijado fecha.

GRABACIÓN DE LAPUERTA HABLANDO SOBRE RAJOY

Bárcenas también apunta a la existencia de una grabación en la que Lapuerta comenta con una persona de confianza "sobre las entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del Partido Popular, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy".

Fuentes de la defensa de Bárcenas consultadas por Europa Press no han precisado si durante la celebración del juicio o en el marco de otras investigaciones relacionadas con la presunta financiación irregular del partido se aportará esta cinta o facilitará al tribunal la forma de acceder a ella. Tampoco han aclarado si se entregarán las pruebas que reclama Anticorrupción.

En cualquier caso, el extesorero subraya en su escrito remitido a la Fiscalía semanas antes del inicio del juicio de la caja 'b' del PP que "gran parte" de la documentación sobre la contabilidad paralela de la que disponía "ha sido sustraída" del estudio de su mujer, cuando entraron a robar en el mismo", haciendo alusión a la 'operación Kitchen'.

PAGO DE LA REFORMA DE LA SEDE

Sobre el asunto que ahora se enjuicia, Bárcenas --que fue gerente del partido entre 1990 y 2008, año en el que sucedió a Lapuerta-- ha destacado en el escrito que 900.000 euros pertenecientes a la contabilidad paralela fueron a parar a estas obras.

Por estos hechos también se sentará en el banquillo de los acusados el que fuera gerente del PP Cristóbal Páez --que seguirá las primeras sesiones desde su domicilio por videoconferencia tras dar positivo en covid--, para quien Anticorrupción pide un año y medio de cárcel.

Estará acompañado de los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública. También estará presente la empleada de esta empresa Laura Montero, para quien Fiscalía interesa el sobreseimiento de la causa, en contra de la acusación que mantienen las acusaciones populares.

En el caso de Álvaro Lapuerta, estaba acusado en esta causa, pero se archivó con respecto a él por "demencia sobrevenida" dos años antes de fallecer.

EL PP, DE NUEVO AL BANQUILLO

En cuanto al PP, volverá a estar frente al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como ocurrió por la primera época de la trama Gürtel, donde fue condenado como partícipe a título lucrativo, pero esta vez como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.

El tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, María Fernanda García y Fernando Andreu tiene previsto celebrar unas 40 sesiones que se alargarán hasta mayo, un calendario que puede verse alterado nada más comenzar debido al positivo en coronavirus de Páez.

De momento, ha rechazado suspender la vista y tras el trámite de cuestiones previas --el primero que se realiza justo antes de los interrogatorios de los acusados--, dependiendo de las alegaciones de las partes, decidirá cómo se desarrollará la vista oral o si ésta se suspende.

AZNAR Y RAJOY, ENTRE LOS TESTIGOS

Tras las declaraciones de los acusados, comenzarán las declaraciones de los testigos, entre los que se encuentran los expresidentes del Gobierno y ex líderes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy, cuyas comparecencias han sido solicitadas por las acusaciones populares.

En el caso de Aznar será la primera vez que declare en la Audiencia Nacional para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de los 'populares'. Para Rajoy será la segunda vez que declare como testigo ante el tribunal, pues en el juicio por la primera época de la trama Gürtel ya lo hizo.

En aquella ocasión afirmó que "jamás" supo nada de la presunta caja b del PP porque su responsabilidad en el partido eran "políticas", no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad de su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que provocó la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy.