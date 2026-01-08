Junqueras apuesta por dar continuidad a la legislatura, pero anima a Sánchez a acabar con los corruptos del PSOE

1040789.1.260.149.20260108131345 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa - Eduardo Parra - Europa Press

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha apostado este jueves por dar continuidad a la legislatura, al entender que es "útil" para la ciudadanía, pero ha aconsejado al presidente Pedro Sánchez poner todas las medidas necesarias para acabar con la corrupción y los casos de acoso sexual surgidos en las filas del PSOE.

Así lo ha puesto de manifiesto a los periodistas a la salida de su reunión con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, un encuentro que ha servido, entre otras cosas, para alcanzar un acuerdo sobre financiación autonómica de Cataluña.

Preguntado sobre la corrupción en las filas del PSOE, el líder de ERC ha presumido de dirigir un partido que no tiene ni un caso de corrupción en 95 años de historia, lo que le lleva a confirmar el compromiso "absoluto" de los republicanos catalanes contra la corrupción y el acoso sexual.

HAY MÁS CORRUPCIÓN EN EL PP

En este sentido, Junqueras ha pedido al PSOE, en este caso a Sánchez, a otros partidos, a las instituciones y a todo tipo de organismos que adopten las medidas necesarias para poner fin a este tipo de comportamientos. "Y constatamos que en el Estado español hay partidos políticos a los que es cuesta mucho acabar con la corrupción", ha denunciado.

En todo caso, ha querido dejar claro que en algunas de las prisiones en las que estuvo tras ser condenado por el Tribunal Supremo por sedición y malversación, "sobre todo había militantes del PP, todos ellos acusados y condenados por corrupción".

Preguntado sobre si cree que la legislatura acabará en 2027 como defiende el propio Sánchez, Junqueras ha defendido que para Esquerra Republicana es "importante" que continúe en la medida en que sea "útil" para la sociedad y se adopten decisiones buenas para el crecimiento económico, para repartir la riqueza y para trabajar para una riqueza compartida. "Yo creo que es bueno y, por lo tanto, si la legislatura es útil, es bueno que siga", ha reiterado.

Por otro lado, Junqueras no ha querido adelantar el voto de ERC ante la propuesta del Gobierno de enviar tropas a Ucrania y se ha limitado a subrayar que su partido "está a favor de la democracia, de la paz y de todos los instrumentos que contribuyan a defender la democracia y a defender la paz en Europa y en todo el mundo".