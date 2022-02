Juntas Guipúzcoa rechazan la petición de Bildu de conceder la Placa de Oro a Txillardegui, uno de los fundadores de ETA

Todos los partidos se oponen a la propuesta de la coalición

Las Juntas Generales de Guipúzcoa han rechazado, con los votos en contra de PNV, PSE, PP y Elkarrekin Guipúzcoa, la propuesta presentada por el grupo juntero de EH Bildu de solicitar a la Diputación foral la concesión de la próxima Placa de Oro al fundador de ETA José Luis Álvarez Enparantza 'Txillardegi'.

La coalición soberanista, en su propuesta, recordaba que este año se cumplen diez años de la muerte de Txillardegi, "uno de los mayores agentes y pilares del euskera y de la cultura vasca", y al que definía como "innovador de la narrativa vasca, persona imprescindible en el proceso de creación del euskera batua y principal impulsor de la sociolingüística vasca".

La portavoz del PNV, Maria Eugenia Arrizabalaga ha negado que el PNV tenga "odio" hacia Txillardegi ni ninguna intención de "arrinconarle" y ha denunciado la "jugada política" de EH Bildu que "sabe que no va a haber consenso" y, sin embargo, "lo pone en el centro del debate para dejar el nombre de Txillardegi a merced de la disputa política, y no es nuestro estilo".

La portavoz del PSE, Susana García Chueca, ha afeado a EH Bildu el "intento de utilización política" de la concesión de la máxima distinción de Guipúzcoa "en beneficio propio" y ha defendido que los socialistas se oponen a la propuesta de concederle la placa de oro, porque más allá de su trayectoria ligada al euskera, fue uno de los fundadores de ETA y tuvo un "marcado perfil político contrario a la idea de la paz por la que tanto luchó la sociedad vasca y guipuzcoana".

El portavoz de Elkarrekin Gipuzkoa, Joanes Fiel, ha reconocido sus labores de escritor y lingüista, pero ha considerado que ello "no puede borrar de la memoria ideas que no generan consenso en una sociedad plural como la guipuzcoana y la vasca".

"La exclusión en las sociedades democráticas a quienes no comparten los mismos rasgos culturales no obedece a valores solidarios", ha afirmado Fiel, quien ha considerado que Txillardegi no cumple los valores "sociales, de cohesión y de paz y convivencia" que requiere este reconocimiento.

Finalmente, el portavoz del PP, Juan Carlos Cano, ha considerado que "sería una aberración que en nombre de la reconciliación social y política o en nombre del euskera" se concediera la Placa de Oro de Guipúzcoa "al fundador de ETA".

"Dan igual los méritos lingüísticos, si los tuviere, como si los tuviere como cirujano o arquitecto. La fundación de una banda terrorista que durante décadas asesinó, torturó y amenazó a ciudadanos libres tiene un bagaje suficiente para como no obtener de por vida y más allá reconocimiento alguno de las personas a las que contribuyó a aterrorizar", ha sostenido.