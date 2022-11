Junts anuncia un texto alternativo a la supresión de la sedición, lo que forzará otro debate en el Congreso

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha anunciado este jueves que su formación presentará un texto alternativo a la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos que sustituye el delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados y que se basará en la jurisprudencia dictada por los tribunales europeos en los últimos cuatro años a raíz del proceso independentista en Cataluña.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Nogueras se ha limitado a explicar que su propuesta alternativa se centrará únicamente en el delito de sedición, es decir, no entrará en una eventual reforma de la malversación, si bien estudiarán las eventuales enmiendas que se puedan presentar sobre este segundo delito.

Esa enmienda de totalidad con texto alternativo, recurso que presumiblemente también usarán PP, Vox y Ciudadanos, obligará a realizar otro debate en el Pleno del Congreso, además del de toma en consideración, programado para la próxima semana, y el de la aprobación final de la norma.

Respecto al texto que Junts llevará al Pleno del Congreso para que sustituya al auspiciado por los grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo, la portavoz ha avanzado que será "claro, conciso, preciso y sin ninguna ambigüedad".

Esa alternativa, ha indicado, parte de la premisa de que lo que se hizo en Cataluña en 2017 "no es delito" y tiene como punto de partida "los pronunciamientos de los tribunales europeos a raíz de los últimos cuatro años" y no la "sentencia del Supremo" sobre el 'procés'. Esa es, en su opinión, la base del texto de PSOE y Unidas Podemos, a los que acusa de querer seguir castigando lo que para Junts "no es un delito".

NO SE PUEDE CONTENTAR A LOS 'BARONES' Y A ERC

Nogueras ha contrapuesto su iniciativa a la registrada por el PSOE y Unidas Podemos que, a su juicio, contiene "conceptos jurídicos indeterminados" como la alusión a la "intimidación". Además, ha descalificado la proposición de ley señalando que busca "contentar" a la vez a los 'barones' del PSOE y a ERC, lo que considera imposible.

"El delito de sedición sale por la puerta pero entra por la ventana el de desórdenes públicos agravados y eso es una contrapartida absolutamente inaceptable", ha aseverado.

Preguntada sobre quienes niegan que la reforma planteada por los grupos del Gobierno facilite la extradición de Carles Puigdemont, como sostiene Junts, Nogueras ha señalado que hasta "una ministra europea" ha avisado de que la reforma del Código Penal se hace para "poder extraditar a una persona concreta" y a instado al PSOE y al PSC a "aclararse" sobre este asunto.