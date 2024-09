Junts avisa a Montero que con ellos no valen "presiones" y que, sin negociación, perderán votaciones

Cruset acusa al Gobierno de "mentir" con la financiación de Cataluña: ni singular ni concierto



MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep María Cruset, ha advertido a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de que, con su formación, no valen "presiones" ni "hacer pelota", y que sin negociación con ellos, el PSOE seguirá perdiendo votaciones en el Congreso y retirando puntos del orden día.

El aviso de Junts se ha producido en el debate con la también ministra de Hacienda sobre la financiación autonómico y el acuerdo de PSC y ERC para Cataluña, que en su opinión es "una mentira" pues no es "ni singular, ni un concierto".

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Montero ha aconsejado a los de Carles Puigdemont dejar claro que PP y Vox no son sus socios estratégicos a pesar de que hayan coincidido "puntualmente" en votaciones en el Congreso que han tumbado las iniciativas del Gobierno. Además les ha pedido que se sumen al acuerdo firmado entre PSC y ERC para una "financiación singular" de Cataluña y considera que si hubieran sido los de Carles Puigdemont quienes lo hubiesen sellado "lo estarían defendiendo por todos los rincones de Cataluña".

Ante esto, el diputado postconvergente ha cargado contra la ministra socialista por intentar "dar pie a la confusión" al no utilizar adecuadamente el término singular. "La definición de singular es 'único a poseer ciertas cualidades', es decir, lo contrario de café para todos", ha defendido.

Y es que a su juicio, el acuerdo impulsado por el PSC y ERC está basado en una "mentira" porque no es ni una financiación singular para Cataluña ni un concierto económico si se puede extrapolar al resto de las comunidades autónomas. "El nombre en política sí que importa", le ha advertido.

SIN NEGOCIACIÓN SE PIERDEN VOTACIONES

En ese sentido, Cruset ha recomendado a Montero no pretender satisfacer las reivindicaciones de la derecha y al mismo tiempo las de los independentistas, porque eso "no es posible" y ha reprochado a la vicepresidenta que diga "cosas distintas" en función de a quién se dirige.

"Lamentablemente, de todo lo que dijo, no es nada de nada y ya se ha visto que se ha alimentado esa mentira porque ustedes no estaban interesados en la verdad, sino que estaban interesados en el poder", ha reprochado y cree que con esto y con el "temor" de los socialistas a que se hable con "transparencia" se justifican los "silencios" cuando se hizo público el acuerdo y cada vez que se le pide entrar en el "meollo" de los detalles.

Finalmente, Cruset ha aprovechado para recomendar a la 'número dos' del PSOE que aprendan que con Junts hay que hacer "política", en primer lugar porque el Gobierno no cuenta con la mayoría parlamentaria y en segundo lugar porque su formación no forma parte de ningún bloque, "por mucho que digan otros, solo estamos del lado de Cataluña y no funciona que nos presionen o hagan la pelota", ha advertido.

"Hacer lo contrario implica que ustedes pierdan votos o que hagan el ridículo perdiendo puntos o retirando puntos en última hora del orden del día", ha concluido.