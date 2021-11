Junts y PDeCAT censuran que Sánchez presuma de cumplir sus compromisos en Europa, pero no cumpla con Cataluña

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Junts y el PDeCAT han cuestionado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presuma de cumplir los compromisos adquiridos con Europa al tiempo que le han acusado de no hacer lo propio con Cataluña, donde, según han denunciando, continúa "incumpliendo" los acuerdos, como las partidas destinadas a esta comunidad en los Presupuestos.

Así lo han puesto de manifiesto en sus intervenciones en el Pleno del Congreso, donde ha comparecido el jefe del Ejecutivo para dar cuenta a sus señorías de los pactos alcanzados en los últimos consejos europeos.

En concreto, la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, ha tachado de "frustrante" que el Ejecutivo de coalición no cumpla con Cataluña, pese a admitir que es algo a lo que están "acostumbrados" citando sólo algunos de esos incumplimientos.

Pero ha denunciado que no hacerlo con Europa sale "muy caro" y ha destacado alguna de las sanciones que ha tenido que abonar España por no trasponer algunas directivas europeas. "Tendría usted más credibilidad si no fuera porque España es el país que más infracciones acumula por incumplimiento o mala aplicación de la ley", ha señalado.

También ha censurado Nogueras de que Sánchez se jacte de respetar la democracia cuando, a su juicio, su Gobierno no tiene "ninguna voluntad real" de sentarse a dialogar sobre la posibilidad de que Cataluña sea un Estado independiente, como dice que así lo han votado el 52% de los catalanes.

"MACHACAN" A CATALUÑA

Pero, además, le ha afeado que no sólo no dialogue sino que además "machaquen" a Cataluña anunciando un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la iniciativa catalana de rebajar el IRPF a las rentas más bajas o condicionando el acceso de Cataluña a los fondos europeos destinados a fomentar la lectura a que se limite el catalán.

También ha aprovechado para criticar tanto a Sánchez como al líder del PP, Pablo Casado, por su afán de diferenciarse uno de otro para después "ir de la mano" en la renovación del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. "Los de siempre haciendo lo de siempre", ha lamentado.

DEBERÁN RECTIFICAR

De su lado, el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, ha criticado por "excesivamente optimista" que Sánchez hable ya de una recuperación "robusta" en la economía española porque, según ha rebatido, si crece es porque es el país que más cayó dentro de la UE y porque "obvia", entre otras cuestiones, la tensión inflacionista o la crisis de suministro de materiales y materias primas.

También le ha echado en cara al presidente que asegure "con cierto orgullo" que su Gobierno cumple "con las palabras y los hechos" cuando, a su entender, no es así, como lo evidencia que de las cuentas de 2021 sólo se haya ejecutado el 30% de las inversiones presupuestadas para Cataluña.

"Eso no es cumplir; deberán rectificar", les ha advertido Bel, cuyo partido permitió la tramitación de los Presupuestos para el próximo ejercicio.