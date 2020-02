Junts quiere que el Congreso obligue al Gobierno a publicar las balanzas fiscales

Publicado 20/02/2020 19:11:27 CET

La ministra de Hacienda dijo no tener inconveniente siempre que sea con la metodología "adecuada" y no se usen como arma de confrontación

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Junts ha presentado una moción en el Congreso para que, en la sesión plenaria de la próxima semana, se exija al Gobierno la publicación de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración.

Se trata de una iniciativa que se deriva de de la interpelación que el portavoz económico de Junts, Ferran Bel, formuló este miércoles a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En ese debate, la formación independentista se quejó de un supuesto maltrato económico a Cataluña y exigió la publicación de las balanzas fiscales para tratar de poner en evidencia lo que cada comunidad aporta al Estado y lo que recibe.

A su juicio, Cataluña sufre un déficit fiscal que la Generalitat cifra siempre en unos 16.000 millones y, aunque no aspiran a que esa cifra sea cero --"aceptamos cierto déficit mientras pertenecemos al Estado", dijo--, pero al menos quiere que se conozcan las cantidades.

LOS IMPUESTOS LOS PAGAN LAS PERSONAS, NO LOS TERRITORIOS

La ministra le respondió que no tiene "problema en publicar" las balanzas fiscales, "siempre que su metodología sea adecuada y no se usen como arma de confrontación política", cosa que ha ocurrido en el pasado. También dejó claro que los impuestos que nutren el sistema de financiación los pagan los ciudadanos, no los territorios, y que el objetivo de ese sistema es "asegurar" la igualdad de los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos al margen de donde vivan.

El texto que se someterá a votación la próxima semana, recogido por Europa Press, insta al Gobierno, "como una medida de mayor transparencia fiscal y democrática, a elaborar y publicar las balanzas fiscales con carácter anual del último ejercicio liquidado".

CON LOS CRITERIOS QUE SE FIJARON EN 2006

Según explica, esa publicación debe seguir "la metodología de cálculo contemplada en el informe del grupo de trabajo creado en el Instituto de Estudios Fiscales" y presentado en el Senado en septiembre de 2006, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque "ajustadas pòr el ciclo económico".

Es decir, añade la moción, la publicación de las cifras "deberá precisar los resultados de la balanza fiscal según los dos criterios de imputación propuestos: el criterio de 'carga beneficio' y el criterio de 'flujo monetario'".